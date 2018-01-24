Фото: Аварком22 Бийск "Помощь при ДТП"
Легковой автомобиль столкнулся с грузовым утром в среду, 24 января, в Бийске, сообщает газета "Алтайская правда".
Как уточняет издание, авария произошла около 11:25 на улице Каховской. 22-летний водитель "Жигулей " выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.
В результате аварии водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Сейчас сотрудники полиции выясняют все причины и обстоятельства произошедшего. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
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