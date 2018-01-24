Учёные вновь вычислили условия наступления конца света. По их мнению, это может произойти в результате слияния галактик Млечный Путь и Андромеда. При таком изменении Земля приблизится к Солнцу, и это повлечёт за собой гибель всего живого на поверхности. Об этом пишет портал Оane.ws.
Исследователи говорят, что наша галактика Млечный Путь постепенно сближается с Андромедой, и в конечном итоге они начнут поглощать друг друга. При этом все небесные тела изменят свои орбиты.
В этом случае Земля приблизится к Солнцу на минимальное расстояние и вся её поверхность раскалится до невероятных температур. Если верить астрономам, это произойдёт не ранее чем через 1,1 млрд лет, так как скорость слияния галактик крайне низкая.
Однако ученые говорят, что люди могут не дожить до этого из-за загрязнения окружающей среды.
Комментарии
Хотелось бы дожить до этого момента и посмотреть как будут сталкиваться галактики
у нас тут бенз дорожает, а вы со своими галактиками...