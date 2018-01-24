Акции по сдаче ламп, стекла и пластика пройдут в субботу в Барнауле

Сразу несколько акций по сбору вторсырья пройдет в Барнауле в субботу, 27 января. Подробности сообщили организаторы акции — барнаульское отделение экологического движения "Мусора.Больше.Нет".
Сдать можно стекло, металл, пластик (пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5), бумагу, энергосберегающие лампы, градусники, сломанную бытовую технику, вещи для нуждающихся, корм, лекарства и помощь для приюта "Ласка", крышечки (акция "Крышки Енота", принимаются чистые крышки любого цвета, без остатков еды, металлические и пластиковые (№ 2 и 5).
Традиционная акция "Разделяя – Сохраняю" состоится на парковке Агропарка, проспект Космонавтов, 8/2 (бывший магазин "Прораб"). Пункт работает с 13 до 16 часов.
Также в этот день по городу будет ездить грузовая "Газель". На 20-30 минут она будет останавливаться в нескольких точках:
- площадь Народная (ТЦ "Бум") с 10:00 до 10:20,
- ТРЦ "Европа" с 10:45 до 11:10,
- ТОЦ "Гулливер" с 11:50 до 12:10,
- ТРЦ "Пионер" с 12:30 до 13:00.
Координаторы мобильного раздельного сбора: Ольга Далгатова +7-913-222-25-99, Екатерина Тертишникова +7-960-491-44-85.
Также совместно с фондом "Облака" будет проведена акция по сбору одежды для подопечных фонда.
Координатор акции – Кристина Эбауэр +7-913-246-27-21.
Комментарии