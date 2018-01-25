Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ существует уже 17 лет. Вуз выпускает кадры для государственных и муниципальных органов власти.
В 2016-м у академии появился новый корпус, отличающийся современным дизайном и оборудованием. В просторном здании есть кафе, комната отдыха, тренажерный зал, зал суда и криминалистическая лаборатория. Стены коридоров вуза украшены граффити с цитатами известных ученых, философов и политиков.
В преддверии Дня студента фотокорреспондент Amic.ru заглянула в Президентскую академию.
Комментарии
как туда поступить? хочу поучиться в самом стильном ВУЗе!!!