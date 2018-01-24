Зарплата депутатов Мосгордумы в этом году снизится на 10%, пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова председателя МГД Алексея Шапошникова.
"Принимается решение выплачивать с 1 февраля по 31 декабря 2018 лицам, занимающим государственные должности города Москвы в Московской городской думе, денежное вознаграждение с уменьшением на 10%", — отметил председатель.
По словам Шапошникова, в прошлом году в Мосгордуме было принято такое же решение. Сейчас в парламенте работают 44 депутата.
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Главу ФСБ заподозрили во владении не задекларированной недвижимостью
Полный тезка главы ФСБ – Александр Васильевич Бортников – с 2011 года владел участком земли и домом в элитном поселке в Петербурге. Это выяснило издание Russian Gate. Речь идет об участке в 28 соток по адресу Заречная дорога, дом 8. Рыночная стоимость дома и земли – 200-300 миллионов рублей, пишет издание. В декларации у директора Федеральной службы безопасности и его супруги такой недвижимости нет, а официальный заработок главы ФСБ – в среднем, 5-11 миллионов рублей в год. В прошлом году Росреестр обновил сведения и у объекта на Заречной дороги появился новый собственник – «Нет сведений». Но журналисты взяли документ с сайта Росреестра и конвертировали его, чтобы получить исходный код. В нем собственник был указан – все тот же Бортников А.В.
По соседству, согласно выписке из Росреестра, находится недвижимость Сергея Смирнова и Евгения Сергеевича Смирнова. Издание напоминает, что одного из заместителей главы ФСБ тоже зовут Сергей Смирнов, а у генерала есть сын Евгений. Соседом Евгения Смирнова в том же поселке, по документам, является Татьяна Борисовна Бортникова – полная тезка супруги директора ФСБ. В расследовании говорится со ссылкой на данные Региональной геинформационной системы, что поселок построила дочерняя компания «Группы ЛСР», которая является крупнейшим девелопером Петербурга. Согласно выписке из Росреестра, среди владельцев земли в поселке есть родственники руководства застройщика.
Вскоре после публикации расследования сайт Russian Gate был заблокирован.
Затем сайт разблокировали, но статья исчезла. Фигуранты расследования его пока не комментировали.
На сайте Russian Gate говорится, что проект существует на деньги представителей IT-бизнеса из России. Отмечается, что у издания большинство авторов – вне штата.