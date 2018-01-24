Три человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и троллейбуса днем в среду, 24 января, в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как уточняют в ведомстве, авария произошла около полудня на проспекте Ленина в районе дома № 1Б. Известно, что водитель пассажирского автобуса не выдержал дистанцию и "догнал" ехавший впереди троллейбус.
В результате аварии пострадали три пассажира автобуса: 33-летний мужчина, 71-летняя пенсионерка и 13-летний подросток. Пострадавшим оказана медицинская помощь в городской больнице № 1, не госпитализированы.
Комментарии
Надо лишать маршрутов перевозчиков за аварии по вине их автобусов
не маршрутов надо лишать, почему должны страдать пассажиры из-за уменьшения маршрутов или числа транспорта на маршрутах? Нужно водителей таких гнать, причем так, чтобы больше не взяли никуда. И контролировать приём новых водителей, чтобы не мог кто-то попало сидеть за "баранкой"!
Виноват этот никому не нужный металлолом(троллейбус), они мешают всему транспорту!!!