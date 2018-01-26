Что собой представляет тандыр и стоит ли его приобрести для приготовления пищи? Чем он отличается от традиционной печи, духового шкафа, мангала? Действительно ли блюда, приготовленные в нем, не только очень вкусные, но и полезные? Давайте разбираться.

Для начала стоит отметить, что первые печи-тандыры использовались еще в древние времена. Тогда они представляли собой яму овальной формы, выкопанную в земле и выложенную изнутри глиной (отсюда и название "тандыр" – "глиняная печь"). Стенки такого приспособления обжигались до состояния керамики, что делало его сверхпрочным и огнеупорным. Овальная форма такой жаровни позволяет равномерно распространяться теплу и сохраняться в ней довольно долгое время. Пища томится под воздействием высокой температуры, процесс приготовления непродолжителен и крайне прост.

Для нас же тандыр — это бабушкина русская печка в другом облике. Современные тандыры имеют похожий принцип действия. При этом приготовление пищи в них занимает гораздо меньше времени, чем на том же мангале или гриле. К примеру, шашлык в тандыре готовится от 7 до 15 минут, а целая курица – 30 минут. А вкус блюд при этом более насыщенный, с полным сохранением в них всех витаминов и полезных веществ. Кроме того, доказано, что такие блюда куда полезнее (без канцерогенов) и имеют более длительный срок хранения. Также они обеспечивают хорошее пищеварение, а значит, отличное самочувствие и настроение.

Сегодня тандыр представляет собой мини-печь, которой очень удобно пользоваться. Он изготавливается из шамотной массы при температуре обжига более 1000 градусов Цельсия. Стальная окантовка – гнутье с элементами ковки. Тандыр прост в обращении, понятен и не требует постоянного внимания в процессе приготовления различных блюд: загрузил в печь продукты, прикрыл крышкой и все. В итоге получается вкусная, ни с чем не сравнимая пища. Даже привычные блюда "заиграют новыми красками". Шашлык из тандыра очень мягкий и невероятно вкусный! Плов ароматный, рассыпчатый и буквально тающий во рту (готовится в казане, установленном на тандыр). Рыбу, мясо, лепешки, овощи и многое другое можно приготовить в такой чудо-печи, и привычные продукты удивят новым прекрасным вкусом.

В Барнауле большой выбор тандыров предлагает компания "ТандырМан". Здесь можно найти широкий ассортимент тандыров и печей от производителя по заводской цене, а также различные аксессуары для приготовления полезной пищи. Опытные консультанты магазина помогут выбрать подходящий вариант тандыра и ответят на все возникшие вопросы. Кроме того, есть возможность сделать заказ на сайте, на котором размещены фото, характеристики товара и полезная информация. Возможна доставка товара в пределах России. Новости, рецепты вкусных блюд и интересные факты можно найти в соцсетях компании "ТандырМан" - Instagram, YouTube, VK, ФБ.

Тот, кто однажды попробовал блюда из тандыра, наверняка оценит их божественный вкус и захочет ощущать его снова и снова. Владельцы частных домов, загородных участков, кафе, ресторанов, баз отдыха и т.д., у которых имеется такая жаровня, уже оценили ее преимущества и ни за что не откажутся от ее использования. Хотите также попробовать новый вкус здоровой пищи? Выбирайте тандыр и не ошибетесь.

"ТандырМан":

г. Барнаул , пр. Калинина, д. 6

Тел.: 8 (3852) 691551, 8 (902) 998-7776