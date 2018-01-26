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Приготовление пищи в тандыре: вкусно и полезно

, ИА "Амител"
Однажды попробовав блюда из тандыра, уже невозможно забыть их неповторимый вкус

Что собой представляет тандыр и стоит ли его приобрести для приготовления пищи? Чем он отличается от традиционной печи, духового шкафа, мангала? Действительно ли блюда, приготовленные в нем, не только очень вкусные, но и полезные? Давайте разбираться.

Для начала стоит отметить, что первые печи-тандыры использовались еще в древние времена. Тогда они представляли собой яму овальной формы, выкопанную в земле и выложенную изнутри глиной (отсюда и название "тандыр" – "глиняная печь"). Стенки такого приспособления обжигались до состояния керамики, что делало его сверхпрочным и огнеупорным. Овальная форма такой жаровни позволяет равномерно распространяться теплу и сохраняться в ней довольно долгое время. Пища томится под воздействием высокой температуры, процесс приготовления непродолжителен и крайне прост.

Для нас же тандыр — это бабушкина русская печка в другом облике. Современные тандыры имеют похожий принцип действия. При этом приготовление пищи в них занимает гораздо меньше времени, чем на том же мангале или гриле. К примеру, шашлык в тандыре готовится от 7 до 15 минут, а целая курица – 30 минут.  А вкус блюд при этом более насыщенный, с полным сохранением в них всех витаминов и полезных веществ. Кроме того, доказано, что такие блюда куда полезнее (без канцерогенов) и имеют более длительный срок хранения. Также они обеспечивают хорошее пищеварение, а значит, отличное самочувствие и настроение.

Сегодня тандыр представляет собой мини-печь, которой очень удобно пользоваться. Он изготавливается из шамотной массы при температуре обжига более 1000 градусов Цельсия. Стальная окантовка – гнутье с элементами ковки. Тандыр прост в обращении, понятен и  не требует постоянного внимания в процессе приготовления различных блюд: загрузил в печь продукты, прикрыл крышкой и все. В итоге получается вкусная, ни с чем не сравнимая пища. Даже привычные блюда "заиграют новыми красками". Шашлык из тандыра очень мягкий и невероятно вкусный! Плов ароматный, рассыпчатый и буквально тающий во рту (готовится в казане, установленном на тандыр). Рыбу, мясо, лепешки, овощи и многое другое можно приготовить в такой чудо-печи, и привычные продукты удивят новым прекрасным вкусом.

В Барнауле большой выбор тандыров предлагает компания "ТандырМан". Здесь можно найти широкий ассортимент тандыров и печей от производителя по заводской цене, а также различные аксессуары для приготовления полезной пищи. Опытные консультанты магазина помогут выбрать подходящий вариант тандыра и ответят на все возникшие вопросы. Кроме того, есть возможность сделать заказ на сайте, на котором размещены фото, характеристики товара и полезная информация. Возможна доставка товара в пределах России. Новости, рецепты вкусных блюд и интересные факты можно найти в соцсетях компании "ТандырМан" - InstagramYouTubeVK, ФБ.

Тот, кто однажды попробовал блюда из тандыра, наверняка оценит их божественный вкус и захочет ощущать его снова и снова. Владельцы частных домов, загородных участков, кафе, ресторанов, баз отдыха и т.д., у которых имеется такая жаровня, уже оценили ее преимущества и ни за что не откажутся от ее использования. Хотите также попробовать новый вкус здоровой пищи? Выбирайте тандыр и не ошибетесь.

"ТандырМан":
г. Барнаул , пр. Калинина, д. 6
Тел.: 8 (3852) 691551, 8 (902) 998-7776

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.01.2018 12:05
- гость -

Чем плов из казана разогретого газом будет отличаться от плова из казана разогретого тандыром или просто дровами или электро плитой?

рис типа догадается, что там за слоем чугуна не бездушное электричество, а теплый ламповый тандыр?

0  0
26.01.2018 13:29
- гость -

Тандыр - вещь!!! ТандырМану большое спасибо)))

0  0
26.01.2018 13:44
Вадим

Отличный отдел. Они нам еще и самогонный аппарат собрали очень качественный.

0  0
26.01.2018 13:46
- гость -

26.01.2018 12:05
- гость -
+1
В плове все больше зависит от самого казана, а не от того, чем его нагревать

0  0
26.01.2018 14:48
- гость -

+1
А ещё я в неё ем))) Умение и труд всё перетрут и зеру и рис

0  0
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