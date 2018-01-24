Главный внештатный специалист Минздрава России по профилактической медицине Сергей Бойцов заявил, что поддерживает идею о запрете продажи алкоголя лицам моложе 21 года. Об этом пишет РИА "Новости".
По словам Бойцова, эту меру нужно ввести в самое ближайшее время. Он напомнил, что соответствующий пункт исключен ведомствами из стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года. При этом, по данным Бойцова, Минздрав России не исключает возможность внесения данного запрета в приоритетный национальный проект.
Комментарии
фигово- жениться можно, детей заводить можно. Пить нельзя.
автомат в 18 лет, а пить с 21
Нужно только приветствовать такое предложение - в Армию только по контракту, никакого призыва с 18 лет!
24.01.2018 20:11
- гость -
автомат в 18 лет, а пить с 21
Согласен, "или крестик снимите или трусы наденьте" Языком молоть, не траву косить.