Опасные иммигранты: алтайские ученые назвали вредящие региону растения

В Алтайском крае растет несколько видов чужеродных растений. Они попали в регион разными способами и теперь активно распространяются, вредя природе и человеку. Тему опасных растений обсуждали на недавнем круглом столе в краевом Министерстве природы. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.
Чужеродные (инвазионные или адвентивные) растения — это те, что попали на территорию извне, ранее здесь не росли. От них нет никакой пользы, большинство непригодны даже на корм скоту. Такие виды могут быть даже опасными. Они мешают расти другим, полезным сортам, на борьбу с ними приходится тратить немалые деньги.
В регионе они начали активно появляться в 20 веке. Сегодня некоторые по незнанию используются для озеленения городов и сёл, укрепления склонов оврагов и формирования лесополос.
Например, золотарник канадский. По данным на 2013 год, он был отмечен в 42 районах Алтайского края. Растет в населённых пунктах и вдоль дорог. Это лекарственное растение, но оно отрицательно воздействует на местную флору.
Борщевик Сосновского является очень агрессивным видом по отношению к человеку и растениям. При соприкосновении с кожей вызывает ожоги и волдыри.
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Амброзия полыннолистная растет в окрестностях села Большеугренево Бийского района. Ее пыльца и выделяемые эфирные масла вызывают сильную аллергию, воспаление слизистых оболочек, сильную головную боль и повышение артериального давления. А еще этот живучий сорняк иссушает почву.
Клен американский быстро вытесняет другие растения и меняет экосистему. Часто его использовали для создания ветрозащитных полос вдоль дорог.
Болиголов пятнистый — ядовитый, устойчивый сорняк.
Кстати, в 2016 году вышла в свет "Чёрная книга флоры Сибири". В ней около 60 видов инвазионных растений, многие из которых есть и на Алтае.
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