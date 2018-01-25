Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Праздник российских студентов, Татьянин день, пройдет на этот раз в Алтайском крае в условиях аномальных холодов – на территории нашего региона продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное в связи с сильными морозами.
Минувшей ночью температура в крае опускалась до -46 градусов. Днем в регионе без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман.
В светлое время суток на Алтае будет -29…-34 градуса, местами в предгорьях до -24 градусов.
Ветер ожидается северный, 2-7 метров в секунду.
В Барнауле без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы возможна изморозь. Днем в краевой столице будет -29…-31 градус.
Ветер северный, 2-7 метров в секунду.
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