Граждане должны получить право заготовки и сбора недревесного лесного ресурса (валежника) для собственных нужд. Соответствующие поправки внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов во главе с первым зампредом Комитета Госдумы по природным ресурсам Владимиром Сысоевым, пишет "Парламентская газета".
В пояснительной записке указано, что заготовка валежника и древесной зелени проводится с помощью сбора и не связана с вырубкой лесных насаждений и лесосечными работами. В этой связи заготовка валежника должна иметь предусмотренный гражданским законодательством правовой режим сбора общедоступных вещей.
Одновременно депутаты указывают, что древесная зелень хвойных и лиственных деревьев является ценным сырьем для получения хлорофилло-каротиновой пасты, витаминной муки, хлорофиллина натрия и входит в число натурального сырья, которое можно применять в течение всего года.
Кроме того, сбор валежника позволит очистить леса от захламления и будет содействовать обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах.
Законопроект, которым разрешается гражданам собирать валежник, внесен в Госдуму 6 марта 2017 года. До настоящего времени из-за отсутствия понятия "валежник" в законодательстве его сборщики считаются нарушителями.
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