Фото: avito.ru
Большой четырехуровневый коттедж, расположенный на улице Новгородской, продают в Барнауле за 25 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Площадь дома составляет 452 квадратных метра. Стены построены из кирпича. Жилье находится на участке, расположенном между улицами Островского и Малахова.
"Очень хорошее местоположение. Семь соток земли, имеется шлагбаум, гараж. Весь ремонт в доме выполнен из качественных материалов", — подчеркивает автор объявления.
Комментарии
долго такое продавать будут
вообще не продадут, большекромые, ну зачем столько кв нужно?
Всегда удивляют возгласы:"зачем столько квадратов"! Ну что нужно сразу 2*3 и метр вглубину? Нищебродство духа какое-то! Сразу говорю:не хозяин и данный архстиль пост примитивизм не люблю!
Главное, что фасад у него никак не тянет на 25 лимонов.