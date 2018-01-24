Союз автошкол предложил сдавать теоретический экзамен всем автовладельцам при переоформлении водительского удостоверения. Предложение уже направлено в ГИБДД, однако в Госдуме его не поддержали, пишет "Парламентская газета".
"Это абсолютно излишняя мера", — заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по законодательству Вячеслав Лысаков.
Он отметил, что с помощью данной инициативы автошколы пытаются переложить ответственность за свои недоработки на плечи автолюбителей.
"Основная проблема аварийности на дорогах — слабая подготовка начинающих водителей. Устарели программы обучения, в автошколах слабая материально-техническая база", — сказал Лысаков.
По его словам, еще одной проблемой является покупка прав: "И в этом также очень часто оказываются замешаны недобросовестные сотрудники автошкол, которые вступают в сговор с сотрудниками ГИБДД".
"В стране около 50 миллионов автолюбителей. Если всем будет назначена переэкзаменовка, то школы сорвут неплохой куш, а ситуация на дорогах в лучшую сторону не изменится", — подчеркнул депутат.
Как рассказал председатель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев, "сейчас уже существует переэкзаменовка для тех, кого за грубые нарушения лишили прав". Он добавил, что основным аргументом за проведение переэкзаменовки является большое количество изменений в ПДД.
"Но ведь меняют законодательство и в других сферах, и это совсем не означает, что все чиновники и сотрудники коммерческих структур, которых касаются изменения, должны проходить переэкзаменовку на профпригодность", — замечает Канаев.
Он также отметил, что статистикой не подтверждается, что водители с многолетним опытом совершают больше аварий. "Поэтому в инициативе Союза автошкол я не вижу целесообразности, а вижу чисто коммерческий интерес", — подытожил председатель Федерации автовладельцев России.
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