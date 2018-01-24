Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому размер пенсионного обеспечения сотрудников СКР, прокуроров и членов их семей будет увеличен. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Из документа следует, что прокурорам, научным и педагогическим работникам прокуратуры, сотрудникам Следственного комитета и членам их семей, чье пенсионное обеспечение в настоящее время регулируется законом о пенсиях для граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы, с 1 февраля 2018 года каждый месяц будет осуществляться надбавка к пенсии в размере доплаты за классный чин (специальное звание) с применением коэффициента, который установит глава государства.
В среднем прибавка будет равна 6-7 тысячам рублей, следует из приложения к Указу Президента России.
Комментарии
Хочу!!!
Работник прокуратур, судья — это всего лишь приложение к телефону
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Недорого.
а те кто платил всю жизнь налоги , им на зарплату, - сосите хрен, да?