Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко на пленарном заседании заявила, что нужно вернуться к вопросу создания общественного совета по нравственности, который будет следить за выпускаемыми кинофильмами, передает ТАСС.
"Мы предлагаем вернуться к теме совета по нравственности. Мы, начиная с третьего созыва, регулярно вносили проекты закона, что нужно нам иметь некий орган, который мог бы решить экспертным путем, должно быть это показано в России или не должно быть", — сказала Драпеко.
По ее словам, в условиях информационной войны Россия "должна жить по условиям военного времени" и заботиться о защите своего информационного рынка.
"Сегодня, когда одна провокация следует за другой, я считаю, нам нужно ограничить распространение информации, которая наносит вред нравственности и стране", — подчеркнула депутат.
Ранее Елена Драпеко высказалась за запрет фильма "Смерть Сталина". Она увидела в кинокартине признаки экстремизма.
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