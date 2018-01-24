Застройщики в области долевого строительства будут тщательнее контролироваться и в случае нарушений заплатят повышенные штрафы. Соответствующий пакет законопроектов 24 января Госдума приняла в первом чтении единогласно. "За" проголосовали 424 депутата, пишет "Парламентская газета".
Авторами документа, разработанного по поручению президента России Владимира Путина, стали депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным.
Первый документ предусматривает разработку правительством требований к застройщикам, привлекающим дольщиков. Там также прописано создание в регионах специальных контролирующих и надзирающих органов, если таковых еще нет. Власти регионов должны будут вносить данные о выданных разрешениях на строительство в единую информационную систему.
Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства обяжут информировать контролирующие органы и органы регистрации прав на недвижимое имущество о несоответствии застройщика требованиям законодательства. Если такая информация появится, то власти не будут регистрировать договоры долевого строительства.
Второй законопроект ужесточает ответственность за нарушение порядка размещения информации в единой информационной системе жилищного строительства. Штраф в размере 30 тысяч рублей заплатят должностные лица, а 200 тысяч рублей — юрлица. Если должностные лица повторно нарушат закон, то штраф для них составит уже 100 тысяч рублей, а для юрлиц — 300 тысяч рублей. За незаконное использование в наименовании компании словосочетания "специализированный застройщик" придется заплатить штраф в размере от 500 тысяч рублей до 700 тысяч рублей.
За неправомерную выдачу заключения о соответствии застройщика и проектной декларации законодательным требованиям чиновники должны будут заплатить штраф от 50 до 100 тысяч рублей.
31 июля Владимир Путин подписал закон о создании компенсационного фонда для обманутых дольщиков. Фонд заработал с 25 октября 2017 года, и только за первый месяц в организацию поступило 25 миллионов рублей.
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