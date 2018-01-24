Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала правоохранителей оперативно изымать поддельные материалы о выборах президента, распространяемые в некоторых регионах. Об этом пишет ТАСС.
Выступая на заседании Центризбиркома в среду, Памфилова рассказала, что в Ленинградской, Воронежской, Ивановской, Брянской областях, Приморском крае, Карелии, Чувашии и Санкт-Петербурге зарегистрированы случаи порчи материалов ЦИК о выборах и распространения фальшивых материалов.
"Наша работа сопровождается акциями, направленными на дискредитацию избирательного процесса", — сказала она на заседании ЦИК.
Также она выразила надежду, что полиция и другие правоохранительные службы будут оперативно реагировать на распространение фальшивых материалов.
"Я полагаю, что сотрудники правоохранительных органов фальшивые материалы, материалы, которые дезинформируют граждан, подделки, будут вовремя изымать, когда это идет левыми тиражами, анонимно, непонятно, на какие деньги", — сказала глава ЦИК.
Комментарии
эта упыри!!!! чё в этих материалах фальшивого, а!?!?!?
Всё это конечно хорошо, но на основании какого закона полиция должна изымать листовки с призывом не ходить на выборы? Или это делается на основании призыва Эллы Памфиловиловой?