Российское студенчество отмечает 25 января свой главный праздник – Татьянин день. Так распорядилась история, что именно в этот день в далеком 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении Московского университета". В итоге Татьянин день стал официальным университетским днем, в те времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех же пор святая мученица Татиана, почитаемая церковью, считается в нашей стране покровительницей студентов.
25 января 1832 года в городе Елабуге родился великий русский художник-пейзажист Иван Шишкин.
25 января 1918 года была принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Данный документ стал одним из первых и важнейших актов молодой Советской республики, который был призван закрепить завоевания Октябрьской революции и провозглашение основных принципов социалистического государства.
25 января 1924 года открылись первые зимние Олимпийские игры в Шамони (Франция), и в этот же день состоялись демонстрационные соревнования по керлингу.
25 января 1938 года родился один из самых известных советских поэтов, музыкантов и актеров – Владимир Семенович Высоцкий, ставший настоящей легендой и героем своего времени.
А в Барнауле 25 января 1924 года родился Сергей Михайлович Рубусин. Во время Великой Отечественной войны он был рядовым 47-го отдельного батальона ранцевых огнеметов. 2 февраля 1945 года Сергей Рубусин умело и мужественно проявил себя при ликвидации опорных пунктов противника в городе Штейнау (Сьцинава, Польша). Огнеметом, автоматом и гранатами барнаулец уничтожил 20 гитлеровцев и сам погиб в бою. 10 апреля 1945 года ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В настоящее время именем Сергея Рубусина названа улица, расположенная в микрорайоне "Докучаево" Ленинского района Барнаула.
Комментарии