Морозы под -40? Все кутаются в пуховики и шубы?
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Морозы под -40? Все кутаются в пуховики и шубы?
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Комментарии
Снегурк
В Кемеровской области введен режим ЧС в пгт. Белогорск. Год назад там была введена котельная стоимостью более 300 миллионов рублей. Тулеев говорил о необходимости перевести отопление с мазута на уголь. Такой дорогой котельной Кузбасс еще не видел. И вот прошел год, котельная сломалась, угля, как оказалось на складе недостаточно, конвейер сломался, городок стал замерзать. После звонков в приемную Путина, приехали социальные службы, привезли обогреватели тем, кто обратился. Температура в квартирах опустилась до 13, а в некоторых случая до 9 градусов. Работает МЧС. Люди говорят, что готовятся к эвакуации детей и мам.