Фото: instagram.com
Татьянин день заставляет всех нас не только вспомнить свои студенческие годы, но и перебрать в голове всех знакомых Танечек, которых нужно поздравить с именинами.
А что делают известные Татьяны – звезды экрана и сцены? Чтобы узнать это, мы отправились в Instagram известных Тань.
Татьяна Навка
Сегодня был очень сложный день. Остались сутки до премьеры и мы конечно в круглосуточных репетициях. И только сейчас, прийдя домой в 2 часа ночи, я поняла, что не поздравила нашу Наину-мою подругу и великую фигуристку Маргариту Дробязко. Дорогая Рита, пусть все у тебя будет, как ты захочешь! Ты великолепная спортсменка, актриса и человечище! Таких, как ты больше нет! Работать с тобой и Повиласом одно удовольствие , как партнеру, так и продюсеру-режиссёру!💪🏽👆🏻 Столько лет вместе, несмотря на то, что были соперниками, реально прошли через многое и все равно остались людьми- это важно!!! Будь счастлива и здорова! Целую и жду завтра, на последних предпремьерных прогонах нашего " Руслан и Людмила"😘😘😘 #маргаритадробязкоповиласванагас #русланилюдмила👑 #татьянанавка
С началом зимы дорогие друзья!!! ❄️❄️🎄🎄Фрагменты нашего мюзикла-сказки " Руслан и Людмила", который вы сможете посмотреть с 23 декабря по 7 января во дворце спорта МЕГАСПОРТ. Все на каток⛸⛸⛸💪🏽 #татьянавка #петрчернышов #русланилюдмила #bosco #гумкатокнакрасноиплощади. Билеты можно забронировать и приобрести на сайте redkassa.ru, по телефону +7(495)6659999 или просто перейдя по ссылке: https://redkassa.ru/events/bilety_na_muzical_na_ldu_ruslan_i_ludmila
Татьяна Арно
Скажи мне кто твой подписчик, и я скажу кто ты. Не хотелось бы обобщать. Мы все разные. И все же, есть у меня ощущение, что у людей " выписывающих мою литературную газету", есть что- то общее. Безусловно- это юмор и самоирония ( почти все угорают над дурацкими шутками, видео, нецензурными стишками и не цыкают) 😂Гражданская позиция и неравнодушие ( спасибо всем огромное за оперативную помощь в подготовке эфиров, за обсуждение острых вопросов- ваше мнение всегда важно)🙏🏻 Искусство во всех проявлениях ( сколько вопросов в личку про музыку, книги, кино и тд) 🌺Ощущение прекрасного- вот это ценнейшее качество, которое вы всегда разделяете со мной. Там ещё по мелочи: Футбик-пляжные фоточки- коты-гамаки-тачки- туфли. К чему я веду? Уважаемые подписчики ( дурацкое какое слово) ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ или даже СОУЧАСТНИКИ — так лучше)))) ВЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ❤️ просто хотела вам это сказать. PS: закос в фотоателье под Ирину Алферову done " Пытаясь заглянуть вам в душу"
Тут все возмущаются, что нет фоток из отпуска. А мне кажется, что главное условие настоящего отдыха — отказ от телефона. Когда ты оставляешь свой родной смартфон у кровати, а дальше идёшь гулять, купаться, вкусно есть, кататься на велике. Кто- то поспорит со мной и будет прав. Красивые карточки- это важно. Согласна. И все же...... настоящий отдых без телефона, новостей, фейсбучных баталий. Ну а если пора выложить фотку, а нос сгорел)))), то ч/б идёт на помощь. Всем хорошего лета и ежедневных радостей ✨✨✨✨✨
Татьяна Арнтгольц
Татьяна Бабенкова
В чем мне повезло, так это в том, что у меня есть настоящие друзья, заявляю это совершенно ответственно!) Сегодня день рождения у моей @nastyakopyltsowa , человек с которым проживаю важные события и своей и твоей Настя жизни. А это уже много. Люблю тебя, люблю все что тебя окружает и теперь вашу дочку!))
Татьяна Федоровская
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