В Хабаровске "целительница" вместе с помощницей снимала с пенсионерок порчу, получив за услугу 1,3 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, женщины подходили на улице к пенсионеркам и говорили им, что на них наложена порча. Для проведения ритуала необходимы были все деньги и ювелирные изделия.
Средства злоумышленницы обещали вернуть после того, как клиентки завершат обряд и пройдут вдоль многоквартирного дома до тринадцатого окна и вернутся обратно. Однако, когда пенсионерки возвращались, мошенниц уже не было на месте.
Отмечается, что таким образом злоумышленницы успели снять порчу с пяти пожилых хабаровчанок, получив за это более 1,3 миллиона рублей.
"Целительницу" Железнодорожный районный суд Хабаровска приговорил к трем годам лишения свободы. Также ее обязали выплатить сумму причиненного ущерба потерпевшим. Соучастница осужденной скрылась от суда и была объявлена в федеральный розыск.
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