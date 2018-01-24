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Сирота устроила разборки из-за выделенной ей квартиры без ремонта

, ИА "Амител"
После безуспешных требований заменить жилье на хорошее женщина начала требовать сделать ремонт

Фото: 168.ru

Жительница Заволжска Анастасия Афанасьева - недавняя воспитанница детдома, а теперь мать-одиночка — в конце декабря 2017 года получила квартиру, в которой ранее проживали другие люди и в которой не оказалось некоторых удобств, сообщает "168 часов".

К примеру, газовая плита выработала допустимые сроки эксплуатации, отсутствует смеситель на кухне, смеситель в ванной представляет собой конструкцию в виде торчащих шлангов, деревянные оконные рамы, кое-где отклеены обои и отвалился плинтус, вывалилась пара розеток.

Разговор между сиротой и представителем местной власти начинается с того, что она хочет отказаться от квартиры, полагая, что ей выделят новое жилье. На это ей отвечают, что денег на другие квартиры в бюджете поселения попросту нет, а жилье она получила лишь только потому, что ее пожалели и поставили в начало очереди.

Причем жилье, как подчеркнул представитель власти, ей выдали в полную собственность и платить ипотеку за него не придется, а если женщине что-то не нравится, то она вольна поменять жилье.

После сирота начала требовать сделать ремонт в квартире. Она получила ответ, что этим должна заниматься сама вместе со своим нынешним сожителем. Впрочем, судя по фотографиям на сайте издания, квартира реально требует хотя бы недорогого косметического ремонта. 

Далее разговор перетек в иное русло. Был затронут уже ребенок сироты, которому, как полагает женщина, нельзя жить в таких условиях. На этом моменте, по мнению некоторых пользователей Сети, сдали нервы у властьимущих, которые далеко не первый раз встречаются с женщиной. И диалог стал уже таким:

- Вы какого х..а рожаете детей-то?!

- Какое вы имеете право так говорить?

- Потому что я глава городского поселения!

  

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

24.01.2018 23:11
- гость -

-я мать одиночка ,хочу второго рожу.муж у меня гражданский(-удовлетворитель половых потребностей .сегодня есть завтра к другой удовлетворялке ушел).
дайте мне .сделайте мне. мне должны и обязаны.

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24.01.2018 23:24
- гость -

безмозглые которые считают, что им все обязаны, плодят нищету

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24.01.2018 23:39
- гость -

ну кроме про детей все правильно он сказал
даже по голосу понятно, что мужик такое в первый раз видит/слышит

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25.01.2018 06:38
- гость -

Деревянные оконные рамы? Ну это уже совсем никуда не годится! Надо требовать пластиковые с двойным с тройным остеклением из приличного профиля.

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25.01.2018 08:14
гость

Её родители пили - веселились, ничего ребенку не дали. А вот многие всю жизнь отмолотили и то же ничего не заработали - были бы рады и такой.

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25.01.2018 09:00
- гость -

хоспади! Свое жилье без ипотеки! Дайте мне! Хочу быть сиротой, дайте, а?

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25.01.2018 09:15
- гость -


0  0
25.01.2018 09:25
- гость -


Набросились на сироту собаки облезлые.
Сами только и думают где урвать.
Бюджетники, оформившие квартиру на бабку - компермируйте 50% стоимости как молодой семье, полицмен, оформивший квартиру на родителей - купите жильё, учитель - компенсируйте 100% ЖКХ, врач - дайте миллион, бизнесмен - дайте льготную ссуду, компенсируте закупку несуществующего оборудования, верните налог по фиктивным сделкам, ВЭБ - компенсируйте убытки эффективных менегеров из бюджета и тд.

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25.01.2018 09:28
09-25

-кто на ком стоял?!

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25.01.2018 09:47
- гость -

забавно,я когда купил свою первую квартиру1995год) там не было раковины в сан узле.и спал на матрасе ватном пол года ,который с общаги экспроприировал .а вместо стола у меня пол года была коробка из под холодильника .а из окон ветер дул.
телефона не было тогда сотового с видео -надо было тоже ходить по администрациям
-мне ж должны и обязаны. ребенка правда завел первого через 4 года когда были хорошие бытовые условия и автомобиль.
-а может зря отрывал от себя копеечку .мне ж должны и обязаны.

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