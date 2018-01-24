Международные федерации попросили МОК разъяснить ситуацию с россиянами

Президенты Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг и Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Джанфранко Каспер потребовали от главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха прояснить отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиаде 2018 года, пишет "Спорт-Экспресс".
Функционеры направили на имя Баха письмо, в котором выразили опасения по поводу неаргументированных отстранений атлетов из России от соревнований.
По словам Бессеберга и Каспера, данный факт негативно отразится на представляемых ими видах спорта и станет прологом к созданию атмосферы недоверия.
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