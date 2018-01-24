Обвинение потребовало для Белых 10 лет колонии строгого режима

Обвинение потребовало назначить бывшему губернатору Кировской области Никите Белых наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, а также штрафа в 100 миллионов рублей, пишет РИА Новости.
"В ходе прений сторон по делу Никиты Белых государственный обвинитель Марина Дятлова предложила суду признать экс-губернатора виновным в получении взятки в особо крупном размере", — рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
По версии следствия, Никита Белых, занимая должность губернатора Кировской области, в 2012-2016 годах лично и через посредников получил взятки в 600 тысяч евро. Он был задержан правоохранителями во время получения очередной взятки 24 июня 2016 года в московском ресторане.
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