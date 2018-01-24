Известная актриса фильмов для взрослых Елена Беркова оголилась в эфире шоу "Деньги или позор", сообщает телеграм-канал Super.
Беркова рассказала ведущему программы о своих сексуальных предпочтениях. Так, порноактриса обсудила отличия поз "69" и "60", а также порассуждала о том, кто к каким извращениям больше склонен.
После того как звезда поговорила с ведущим о сексуальных предпочтениях, он предложил ей сыграть в интеллектуальную игру.
Ведущий Дядя Витя верно назвал порядковый номер цикория в таблице Менделеева, а также год основания Швеции. В итоге она предложила: "А хочешь, грудь покажу"? После этого порноактриса разделась в эфире.
Комментарии
Беркова оголилась перед телекамерами
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Да не может такого быть.
никогда она такого не делала. Ох времена настали ...
Порядковый номер чего? Я про таблицу Менделеева.
Беркову в президенты!!!!!
25.01.2018 09:03
Дядька
Порядковый номер чего? Я про таблицу Менделеева.
Видимо имеется ввиду кофезаменитель цикорий
PS Цирконий, не, не слышали )))