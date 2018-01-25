Эксперты из Томского госуниверситета приступили к анализу взаимодействия рака груди и иммунной системы. Исследование может открыть новый подход в лечении заболевания, сообщает "Русская планета".
Ученые намерены открыть способ, который поможет запрограммировать иммунитет на подавление больных клеток. Известно, что при появлении онкозаболевания иммунная система не борется с болезнью, поскольку пораженные клетки быстро становятся частью организма.
Исследователи хотят установить, как можно влиять на прогрессию опухоли при химиотерапии у пациентов, страдающих раком груди. В частности, в ходе работы эксперты определят, какие гены проявляют активность при тех или иных условиях.
В зависимости от этого ученые намерены направлять ген, который вызывает правильную реакцию у иммунитета, на подавление опухоли.
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