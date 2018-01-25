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"Роскосмос" рассказал об уничтожении МКС

, ИА "Амител"
Для сведения МКС с орбиты понадобится от 4250 до 7450 килограммов топлива

Фото: progress.online

Заместитель начальника отдела баллистики РКК "Энергия" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") Рафаил Муртазин спрогнозировал возможные этапы уничтожения МКС, сообщает РИА "Новости".

Эксперт полагает, что во время затопления станции на Землю упадет около 120 тонн несгоревших обломков (при общей массе МКС 450 тонн) массой от 50 граммов до 100 килограммов каждый. Примерно таких же размеров достигли  несгоревшие остатки "Мира" (общая масса станции равнялась 130 тоннам), добавил Муртазин.

По его словам, на всей траектории снижения МКС, начиная с высоты порядка 400 километров, можно выделить несколько точек. По достижении 333-километровой орбиты станцию должны будут покинуть космонавты и астронавты, на высоте 279 километров МКС достигнет точки невозврата, после которой невозможно компенсировать естественное снижение орбиты доставкой топлива.

На высоте порядка 110 километров от станции отделятся солнечные батареи и радиаторы, на 105 километрах МКС распадется на модули, которые затем разрушатся на высоте 70-75 километров. Обломки упадут в несудоходном районе Тихого океана, их разбросает примерно на шесть тысяч километров. Для сведения МКС с орбиты понадобится от 4250 до 7450 килограммов топлива. При торможении будут использоваться солнечные батареи, которые развернут в режим максимальной парусности. Предполагается задействовать двигательную установку Служебного модуля, а также один или три грузовика "Прогресс".

Эксплуатация МКС, первый модуль которой запущен на орбиту в 1998 году, продолжится как минимум до 2024 года. Возможно продление работы станции до 2028 года либо ее постепенная коммерциализация. После МКС международное сотрудничество в космосе предполагает развертывание окололунной станции DSG (Deep Space Gateway).

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

25.01.2018 09:45
- гость -

Завезли бы горючки побольше и запустили ее дальше в космос, чтобы на Землю не падала

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