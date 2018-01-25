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Топилин подвел итоги по трудоустройству инвалидов в 2017 году

, ИА "Амител"
Во многом способствовал новый подход к обеспечению занятости инвалидов со стороны службы занятости, отметил Топилин

Фото: ухталайф.рф

За прошлый год в России при помощи служб занятости нашли работу более 88 тысяч инвалидов. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин, сообщает РИА "Новости".

По его словам, этот показатель увеличился с 2016 года: "Мы фиксируем увеличение численности инвалидов, трудоустроенных при содействии органов службы занятости. В 2017 году служба занятости помогла найти работу 88,6 тысячи инвалидов, что больше на 33 тысячи человек, чем годом ранее".

Такому росту во многом способствовал новый подход к обеспечению занятости инвалидов со стороны службы занятости, отметил Топилин.

Он добавил, что переформатирование работы службы занятости продолжается — сотрудники службы занятости ведут адресную работу с каждым инвалидом по выявлению причин, препятствующих его трудоустройству. Они также информируют россиян с ограниченными возможностями о новых вакансиях и их трудовых правах.

Министр обратил внимание на то, что на портале "Работа в России" организован специальный раздел "Трудоустройство инвалидов". В настоящее время в нем представлена информация о 67 тысячах свободных рабочих мест для инвалидов.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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