Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев уверен, что государство должно предоставить самозанятым максимум защиты и льготное налогообложение деятельности, пишет "Парламентская газета".
Таким образом, самозанятые россияне получат все возможности для профессиональной самореализации и законного материального самообеспечения.
"Это стратегически важная задача, следующий шаг в направлении выстраивания комфортного взаимодействия наших граждан с государством, в сторону развития правового самосознания россиян", — считает Савельев.
В настоящее время, как он отметил, в стране существуют проблемы с серым и черным рынками труда, и недопустимо, чтобы самозанятые граждане были его частью.
"Нужно понимать, что речь идет не только о недополученных государством налогах, но и о защите прав наших граждан. Именно государственные гарантии самозанятым должны стать отправной точкой всех преобразований в данной сфере. В частности, налоговые каникулы сейчас доступны только для зарегистрировавшихся репетиторов, нянь и домработниц", — назвал депутат одну из возможных мер в этой сфере.
В дальнейшем список льготных категорий самозанятых может быть расширен за счет включения в него мастеров народных промыслов — репетиторов, переводчиков, дизайнеров, фотографов и других специалистов, предлагающих частные услуги, уточнил Савельев.
Ранее стало известно о предложении Министерства финансов продлить налоговые каникулы для самозанятых граждан до 2020 года.
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