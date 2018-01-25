24 января в Железнодорожном районном суде Барнаула началось рассмотрение дела по иску бывшего замдекана юридического факультета АлтГУ Юлии Еременко. Уволенная из вуза в конце ноября из-за "совершения аморального поступка" г-жа Еременко требует от университета восстановить ее в должности, выплатить моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей, а также компенсировать зарплату за двухмесячный простой (104 тысячи рублей). Работодатель, в свою очередь, утверждает, что бывшую сотрудницу деканата уволили за дело – она якобы распивала спиртные напитки вместе со студентами, а также курила с учащимися кальян. Корреспондент портала Amic.ru побывал на первом заседании, продолжавшемся около 4 часов.

Бдительный деканат

Процесс вела зампредседателя районного суда по гражданским делам Марина Бирюкова. Истец на заседание не явилась, ее интересы представлял супруг - адвокат Александр Еременко. Со стороны ответчика присутствовали начальник управления кадров АлтГУ Александр Трушников, а также руководитель управления правового обеспечения вуза Вячеслав Назаров. Кроме того, на заседание было вызвано сразу 7 свидетелей: два человека от истца (студентка Елена Удовиченко и декан юрфака Наталья Карлова) и пятеро от ответчика. Это и.о. декана юрфака Сергей Давыдов, доцент кафедры конституционного и международного права Ольга Блинова, экс-студентка и бывший преподаватель ЮФ Марина Кутявина, а также в недавнем прошлом глава студадминистрации ЮФ АлтГУ Иван Субочев и бывший спорторг ЮФ Николай Эйхольц.

Интересно, что после допроса каждого из свидетелей противоположная сторона в процессе настаивала на их удалении из зала заседаний, что суд и делал. Кроме того, на заседание в качестве слушателей пришло несколько студентов юрфака. Откровенных симпатий ни одной из сторон учащиеся не выразили. Впрочем, появление столь внушительной (около 10 человек) "группы поддержки" было не слишком благосклонно воспринято новым руководством юрфака. И.о. главы факультета Сергей Давыдов прямо в коридоре перед началом заседания, не стесняясь присутствия посторонних лиц, объявил учащимся, что ждет их для разговора у себя в кабинете в АлтГУ в два часа дня. Кстати, как стало известно Amic.ru, воспитательная беседа действительно имела место быть.

На собрании, устроенном в лучшем духе советских времен, студентов стыдили за слишком активную жизненную позицию, призывая не вмешиваться в конфликт. Звучали советы не ходить в суд, а заниматься своими непосредственными обязанностями – успешно сдавать идущую сессию. К слову, в разборе полетов участвовал не только г-н Давыдов, но и ряд преподавателей факультета, включая некоторых завкафедрами. При этом якобы прозвучала фраза, что какое бы решение ни принял в дальнейшем суд, выводы комиссии однозначно свидетельствуют об аморальном поведении экс-замдекана, и об этом студентам неплохо было бы помнить.

Судьбоносное заседание

Стоит отметить, что история со скандалом на юрфаке, о котором стало известно еще во второй половине ноября, до этого момента комментировалась в СМИ исключительно одной из сторон конфликта — опальным деканом (пока еще действующим) Натальей Карловой. Противоборствующая сторона если и соглашалась поделиться своим мнением о происходящем, то делала это исключительно не под запись, особо оговаривая, что следует дождаться итогов разбирательств специально созданной комиссии на факультете. Отказ от появления в прессе объяснялся заботой об имидже факультета и университета, а также нежеланием "копаться в грязном белье". Эту мысль в почти одинаковой интерпретации высказывали сразу несколько собеседников портала Amic.ru, занимающих не последние должности на факультете.

Перед тем как перейти непосредственно к судебному процессу, несколько слов стоит сказать о предыстории возникшего конфликта. Еще 16 ноября на юрфаке АлтГУ было проведено внеочередное заседание Ученого совета. На нем по настоянию ректора университета Сергея Землюкова был поставлен вопрос о работе деканата: насколько он справляется со своими обязанностями.

Речь шла о якобы имеющихся нарушениях со стороны деканата ЮФ, суть претензий сводилась к тому, что не выполняются учебная и научная работа, а также вскрылось несоответствие учебных планов факультета ФГОС.

Кстати, сама Наталья Карлова в настоящее время также судится с университетом, пытаясь доказать незаконность наложенного на нее дисциплинарного взыскания со стороны ректора вуза. Пикантности истории придает тот факт, что пострадала нынешний декан после жалобы прошлого главы факультета Виталия Сорокина, несколько лет назад признанного судом виновным по уголовному делу в превышении должностных полномочий. Впрочем, о процессе по делу г-жи Карловой портал Amic.ru расскажет своим читателям отдельно. Ближайшее заседание по нему назначено на середину февраля.

Спецкомиссия и ее методы

В итоге, возвращаясь к ноябрьскому заседанию УС ЮФ, было решено создать комиссию, которая и занялась расследованием на факультете. Ее руководителем стал Сергей Давыдов. Первоначально свои выводы комиссия должна была представить к 1 декабря. Однако этого не произошло в полной мере и по состоянию на конец января. Впрочем, случилось другое. От своей деятельности еще в конце осени были отстранены все 6 заместителей декана ЮФ (формально — написав заявление по собственному желанию), а Юлия Еременко и вовсе оказалась уволена за "аморалку". К слову, в настоящее время на свое место в деканат из "добровольно ушедших" вернулся только Евгений Аничкин. Тогда же Наталья Карлова взяла больничный, будучи госпитализированной в стационар прямо с лекции, где ей стало плохо. На больничном она находится до сих пор.

Дальше события стали развиваться еще более стремительно. Комиссия, по версии Натальи Карловой, стала не просто искать недостатки в работе деканата, а пыталась обнаружить факты, которые бы прямо дискредитировали декана и ее заместителя по воспитательной и внеучебной работе. Речь шла о поступках, несовместимых со статусом педагога и однозначно характеризующихся как аморальные.

При этом о подобных фактах в первую очередь члены комиссии интересовались у студентов факультета. Не все из них восприняли подобную просьбу благосклонно. Часть учащихся сочли это давлением и принуждением со стороны новой команды, пришедшей к власти на юрфаке.

Например, о двухчасовом разговоре с комиссией, из-за которого студентка Елена Удовиченко не попала на учебную пару, она рассказала суду 24 января. По словам девушки, разговор шел с участием трех преподавателей факультета. Это уже упоминавшийся Сергей Давыдов, а также завкафедрой уголовного права и криминологии Алексей Детков и доцент этой же кафедры Владислав Ерахмилевич. В частности, в случае отказа дать "нужные" сведения о Юлии Еременко сообщалось о вероятности получить не самые лучшие характеристики при выпуске из вуза. При этом г-н Давыдов якобы обратил внимание студентки на две папки, где были записаны фамилии учащихся – "правильные" и "неправильные", в зависимости от того, какую позицию они занимали в отношении замдекана.

Все происходящее Елена Удовиченко сочла давлением и принуждением к даче показаний, выйдя из аудитории в слезах. Кстати, в доказательство своих слов, что показания из нее добывались на "грани фола", студентка готова предоставить аудиофайл. Пока, впрочем, приобщать его к делу не стали.

Выступавший позднее Сергей Давыдов заявил, что не считает произошедшее давлением, в том числе и психологическим. Он пояснил, что члены комиссии пытались убедить студентов сказать правду, зная, свидетелями чего они на самом деле являлись. Но невзирая на это, учащиеся лгали и изворачивались, резюмировал полковник милиции в отставке, отработавший на различных должностях в подразделениях уголовного розыска ОВД Алтайского края 22 года.

Личное досье

Между тем двое студентов все-таки написали объяснительные, где перечислялись факты, за которыми, собственно, и "охотилась" комиссия. Касались они, правда, только экс-замдекана Юлии Еременко. Относительно Натальи Карловой ничего порочащего представлено так и не было. Если вкратце, то Иван Субочев и Николай Эйхольц рассказали, что Юлия Еременко постоянно присутствовала на неформальных студенческих вечеринках, где она употребляла крепкие спиртные напитки, курила кальян и производила все это в присутствии учащихся.



Особенно упор делался на так называемую "Битву факультетов", прошедшую в конце мая 2016 года на базе учебных практик "Озеро Красилово". Также в списке "злачных мест", где якобы отметилась г-жа Еременко, фигурировали кальянная Darks, клуб Che Guevara, база отдыха "Белочка". Аморальные проступки пришлись, по версии комиссии, на период с 2014 по 2017 год.

Иван Субочев, например, пояснил, что и сам добровольно употреблял алкоголь в присутствии замдекана, а также подчеркнул тот факт, что за спиртное Юлия Еременко никогда не рассчитывалась – она пила за счет студентов. В качестве "вещдока" студент предоставил распечатанные со своего телефона фотографии из кальянной. При этом супруг Юлии Еременко задал сакраментальный вопрос из кинофильма "Бриллиантовая рука", который так и остался без ответа: "И давно она, так сказать, стала морально разлагаться?"

Судья с немалой долей иронии спросила у студента, почему он раньше столько лет "не доносил" на замдекана, после чего услышала в ответ фразу, что учащийся опасался за свою дальнейшую судьбу на факультете.

Наталья Карлова, в свою очередь, пояснила суду, что ей ничего об аморальном поведении своего зама неизвестно. Периодически она просила своего заместителя участвовать в неофициальных студенческих мероприятиях – для того, чтобы следить за порядком, чтобы на них не было несовершеннолетних среди первокурсников и т.п. Речь шла о посвящении в студенты, конкурсе "Мисс юрфак АлтГУ", а также различных межфакультетских мероприятиях. Приглашали на них г-жу Еременко сами студенты.

Кроме того, декан охарактеризовала свою бывшую подчиненную как коммуникабельную, ответственную, пользовавшуюся уважением и доверием со стороны студентов. По оценке Натальи Карловой, Юлия Еременко качественно справлялась со своей работой, а

как преподаватель показала себя в качестве грамотного педагога.

Тем временем, согласно выводам комиссии, которые и легли в основу приказа об увольнении Еременко, она нарушила кодекс профессиональной этики преподавателя университета. В данном случае работодатель был вправе сам решать — считать совершенный проступок аморальным или нет.

Интересно, что уволиться Еременко было предложено еще 16 ноября, хотя о фактах аморального поведения стало известно лишь 25 ноября. До этого на протяжении карьеры она не имела никаких дисциплинарных взысканий, более того, поощрялась как лучший замдекана среди всех факультетов университета в 2016-2017 годах.

В конце заседания судья запросила дополнительные документы от АлтГУ и направила запрос в профсоюзную организацию университета относительно того, была ли г-жа Еременко членом профсоюза, а также мнения организации по поводу произошедшего увольнения. Следующее заседание суда пройдет 31 января, возможно, Марина Бирюкова будет готова по его итогам вынести решение по существу вопроса.

Юлия Еременко в 1987 году окончила юридический факультет АлтГУ, работала на нем с 2000 года. Являлась старшим преподавателем кафедры трудового, экологического права и гражданского процесса. Вела правоведение у студентов неюридических специальностей и трудовое право у студентов-заочников ЮФ. С 2010 года являлась замдекана по внеучебной и воспитательной работе. Последний трудовой договор, заключенный с ней, действовал с 2016-го по 2021 год.