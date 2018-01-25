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Известный британский композитор, певец и пианист Элтон Джон подтвердил информацию о прекращении гастрольной деятельности в 2021 году. Музыкант собирается уделить больше времени своей семье, пишет ТАСС со ссылкой на канал Sky News.
Перед завершением гастрольной деятельности Джон собирается отправиться в трехлетнее мировое турне, которое начнется в сентябре текущего года. "Моя жизнь изменилась, мои приоритеты изменились, мой приоритет сейчас — это моя семья. Я прекращаю гастроли, но не перестаю заниматься музыкой", — цитирует его слова агентство.
Также исполнитель отметил, что его прощальный тур будет хорошей возможностью "сказать спасибо всем поклонникам по всему миру, а затем попрощаться".
Музыкант подчеркнул, что не прекратит после этого творить, отметив, что у него "был хороший забег". "Я хочу уйти с огоньком", — добавил Джон.
Ранее СМИ сообщали, что Джон прекращает гастрольную деятельность из-за неудовлетворительного состояния здоровья. Музыкант в минувшем году провел несколько дней в отделении интенсивной терапии и еще 12 дней в стационаре после того, как заразился "опасной и редкой" бактериальной инфекцией во время тура по Южной Америке.
70-летний Элтон Джон за свою карьеру выпустил 30 студийных альбомов, проданных тиражом свыше 300 млн копий. По версии музыкального журнала Rolling Stone, певец занимает 49-ю строчку списка величайших исполнителей. Он получил пять статуэток Grammy, а также "Оскар" за песню к мультипликационному фильму "Король Лев". В 1994 году Джона включили в Зал славы рок-н-ролла.
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