Фото: vladtime.ru
Пробки в пять баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края утром в четверг, 25 января. Об этом свидетельствуют данные соответствующего сервиса "Яндекса".
Так, наиболее затрудненными для движения участками оказались проспект Ленина, где пробка растянулась от пересечения с улицей Северо-Западной до моста, а также проспект Строителей на участке от перекрестка с улицей Ядринцева до проспекта Красноармейского. Кроме этого, пробки наблюдаются на нескольких отрезках Павловского тракта и улицы Советской Армии.
Добавим, что в городе произошла одна авария на пересечении улиц Попова и Трактовой.
Также на карте города присутствует знак "Перекрытие движения". Он расположен на Канатном проезде.
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