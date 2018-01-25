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Американский лидер Дональд Трамп в ходе разговора по телефону призвал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана ограничить боевую операцию в Африне (Сирия). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Белого дома.
В тексте говорится, что глава Соединенных Штатов "призвал Турцию к деэскалации, ограничению военной операции и избеганию жертв среди мирного населения".
Также республиканец призвал Эрдогана принять все нужные меры для того, чтобы избежать возможного столкновения между военными Турции и США в Сирии.
Агентство напоминает, что на минувшей неделе турецкие военные начали операцию "Оливковая ветвь" против курдских формирований в Африне, которых Анкара считает террористическими и которых поддерживает Вашингтон.
Власти Сирии осудили действия военных Турции. В Дамаске подчеркнули, что регион является сирийским. Россия, в свою очередь, призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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