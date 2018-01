Фото: twitter.com

Китайским ученым впервые удалось вырастить двух полноценных клонов одной и той же мартышки. Об этом пишет RT со ссылкой на статью в журнале Cell.

Подчеркивается, что специалисты использовали ту же методику, которая применялась при клонировании "овечки Долли": обезьян клонировали при помощи переноса ядра из соматической клетки.

Ученые отметили, что процедура прошла успешно благодаря усовершенствованному методу переноса ядра. Также они создали "коктейль" из ферментов и молекул РНК, защищавший белковую оболочку ДНК от повреждений и заставлявший яйцеклетку делиться после ввода в неё нового ядра.

Издание напоминает, что первый эксперимент по клонированию млекопитающего прошел 5 июля 1996 года в Шотландии. Ученые создали генетическую копию овцы — донора клетки — и прозвали ее овечкой Долли.

#BREAKING: China successfully clones world's first macaques from somatic cells by method that made Dolly the sheep 20 years ago (Photos provided by Chinese Academy of Sciences) pic.twitter.com/kg4myOwsZP