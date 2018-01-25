Фото: youtube.com
Популярный новосибирский YouTube-канал выпустил новый ролик, в котором показано, как превратить старые "Жигули" в снегоход, пишет "НГС.Новости".
Видео называется "Сноуборды вместо колес / снегоход из "Жигулей". Оно было опубликовано накануне, 24 января, и уже собрало свыше 11 тысяч лайков и 230 тысяч просмотров.
Издание пишет, что авторы канала взяли классику отечественного автопрома и прикрепили к передним колесам авто два сноуборда. Задние колеса изменили при помощи железных уголков и пары дисков.
"Вопрос остается такой. У неё нет посередине, честно вам скажу, не знаю, как это называется по снежным делам, но по водно-моторным… В общем, у нас нет волнореза, именно этого киля, который будет резать снег, поэтому, какая рулёжка у нас получилась... мы, конечно же, всё это дело посмотрим", — цитирует издание слова ведущего.
Подчеркивается, что авторы ролика не смогли проверить снегоход из "Жигулей": им помешал сильный мороз. Тестирование необычного авто пройдет в одном из следующих видео.
Комментарии
Не поедет, железные уголки сразу же отвалятся, очень большая консоль, а нагрузки на подшипники?. Если бы были проведены расчеты, то они показали неработоспособность данной конструкции и не надо было бы заморачиваться в изготовлении. Деньги и время потрачено впустую...
ДБ (с)