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Новости

Новосибирец превратил "Жигули" в настоящий снегоход

, ИА "Амител"
Провести испытания необычного устройства помешал сильный мороз

Фото: youtube.com

Популярный новосибирский YouTube-канал выпустил новый ролик, в котором показано, как превратить старые "Жигули" в снегоход, пишет "НГС.Новости".

Видео называется "Сноуборды вместо колес / снегоход из "Жигулей". Оно было опубликовано накануне, 24 января, и уже собрало свыше 11 тысяч лайков и 230 тысяч просмотров.

Издание пишет, что авторы канала взяли классику отечественного автопрома и прикрепили к передним колесам авто два сноуборда. Задние колеса изменили при помощи железных уголков и пары дисков.

"Вопрос остается такой. У неё нет посередине, честно вам скажу, не знаю, как это называется по снежным делам, но по водно-моторным… В общем, у нас нет волнореза, именно этого киля, который будет резать снег, поэтому, какая рулёжка у нас получилась... мы, конечно же, всё это дело посмотрим", — цитирует издание слова ведущего.

Подчеркивается, что авторы ролика не смогли проверить снегоход из "Жигулей": им помешал сильный мороз. Тестирование необычного авто пройдет в одном из следующих видео.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.01.2018 12:29
- гость -

Не поедет, железные уголки сразу же отвалятся, очень большая консоль, а нагрузки на подшипники?. Если бы были проведены расчеты, то они показали неработоспособность данной конструкции и не надо было бы заморачиваться в изготовлении. Деньги и время потрачено впустую...

0  0
25.01.2018 12:46
- гость -

ДБ (с)

0  0
25.01.2018 18:21
- гость -

0  0
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