Фото: argumenti.ru
Использование флага России на зимней Олимпиаде 2018 года, которая пройдет в Пхенчхане, официально не запрещено. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Олимпийский комитет России (ОКР).
В минувший вторник, 23 января, Первый канал сообщил о том, что болельщикам якобы запретят проносить на ОИ российский флаг, поскольку страна не является участником Олимпиады. Международный олимпийский комитет (МОК) пока не давал официальных комментариев по данному поводу.
В заявлении ОКР сказано, что оргкомитет Игр в Пхенчхане внес в свод правил для болельщиков пункт о запрете зрителям флагов государств, которые не принимают участия в соревнованиях. Этот пункт предусматривает ограничения для представителей стран, которые не признаны мировым сообществом и не являются членами международного олимпийского движения.
"Запрет не имеет отношения к тем решениям, которые принимал в декабре прошлого года исполком МОК по вопросам участия российских спортсменов и российской делегации в Олимпийских играх 2018 года", — цитирует агентство сообщение.
Также в сообщении сказано, что рабочая группа ОКР обратилась в МОК за официальным подтверждением по этому вопросу с учетом того, что российская команда выступит в статусе "олимпийский атлет из России" под олимпийским флагом. МОК должен дать ответ до конца недели.
Напомним, Игры пройдут с 9 по 25 февраля. Российская сборная не сможет выступить под флагом своей страны и в полном составе, поскольку МОК приостановил членство ОКР из-за нарушений антидопинговых правил на сочинской Олимпиаде. При этом МОК разрешил чистым спортсменам из РФ выступить на Играх под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России) на форме.
Комментарии
Бездельников и дилетантов собрали в ОКР и руководит такой же дилетант. В итоге - за все расплачиваются спортсмены...
25.01.2018 09:43
- гость -
Вы не правы, это бесплатно для спортсменов.
Конечно они не получат необоснованных сверхприбылей, но расплачиваться за это точно не будут!
А ниче что данное правило действовало и в 2014г в Сочи?
Предвыборные вбросы "Опять кругом одни враги давайте спотимся?!"
"Помимо вполне традиционных запретов вроде проноса на спортивные объекты оружия, легковоспламеняющихся веществ и алкогольных напитков, в этих правилах отдельно указывается, что на трибуны олимпийских стадионов нельзя будет проносить флаги тех стран, которые не участвуют в Играх (то есть, например, почти всех африканских стран, так как лишь девять государств Черного континента отправляют своих представителей в Сочи)."
25.01.2018 09:46
- гость -
Бездействие и попустительство ОКР во главе с Жуковым на Олимпиаде в Сочи привело к допинговому скандалу. В результате сотни(!!!) спортсменов лишены возможности выступать на Олимпиадах. Да, государство платит, признавая свою вину - но карьеры загублены...Ну и выступать без флага, гимна это не расплата?!
Интересно, а Путину открытым текстом Мутко говорил, КАКИМ ОБРАЗОМ он собирается порадовать шефа победой в общекомандном зачёте в Сочи или только намекал?
олимпийский атлет из России
когда вытирают ноги о твою страну, вытирают и об тебя. но спортсмены вроде как ни при чем. странный момент.
Российская сборная не сможет выступить под флагом своей страны и в полном составе
да это не сборная страны, а так - сообщество отдельных спортсменов без гражданства. и без флага...
и без чести...
и совести.
да это не сборная страны, а так - сообщество отдельных спортсменов без гражданства. и без флага...
и без чести...
и совести.
абсолютно. верно. нейтралы
олимпийский атлет из России - Российский Олимпийский Атлет, так благозвучней.
25.01.2018 10:07
- гость -
На это есть прямой ответ Путина - о том что он знает кто привел Родченкова...
то 09:49
А Россия разве не будет участвовать в Играх в Пхенчхане? ))Существует список стран,флаги которых необходимо изымать у болельщиков на трибунах?
25.01.2018 10:19
- гость -
чихали они на совесть . им главное премиальные, и они даже не скрывают этого.
25.01.2018 10:29
- гость -
олимпийский атлет из России - Российский Олимпийский Атлет, так благозвучней.
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А в просторечии - Власовцы
25.01.2018 12:39
- гость -
А Мутко патриот!!!
Странно. Четыре года назад россиян очень радовали солдаты без знаков различий. Почему же сейчас их огорчают спортсмены без флага?
25.01.2018 14:13
О, с Хохлостана братва подтянулась.
25.01.2018 14:39
- гость -
"Не брат ты мне, г..да ч..ож..ая" (ц)
25.01.2018 10:00
- гость -
25.01.2018 09:46
- гость -
Бездействие и попустительство ОКР во главе с Жуковым на Олимпиаде в Сочи привело к допинговому скандалу. В результате сотни(!!!) спортсменов лишены возможности выступать на Олимпиадах. Да, государство платит, признавая свою вину - но карьеры загублены...Ну и выступать без флага, гимна это не расплата?!
Расплата...только наша с вами, но никак не спортсменов им то что, они туда едут, они будут выступать, они получат премиальные и "клали" они на все флаги и гимны...если бы они расплачивались то чисто из гордости не поехали бы...Посмотрите на Шубенкова, бедный и несчастный, а как полумотошный ржет от радости за то что офицерское звание получил....если ты офицер...где твоя честь офицерская?, не участвуй в коммерческих турнирах, иди служить Родине, ан нет...приспособленцы...
25.01.2018 15:27
А что ж ты, свидомый, цитату из российского фильма приводишь?
Где твои "умные мысли", где, наконец, мысли из хохлятских боевиков? Нету?
Ну тогда и вали на Цензор, г.нида жовто-блакитная с одной извилиной!
25.01.2018 15:52
- гость -
А что ж ты, свидомый, цитату из российского фильма приводишь?
Чтоб ты понял. Ты ж все равно ни на каком другом языке не поймешь.
Ну тогда и вали на Цензор
Мне тут у вас нравится. Много еды.
25.01.2018 16:11
Пойму даже твой никчемный суржик, а вот такие, как ты по хорошему не понимают.
Ладно, напиши ещё, что-то нибудь "вумное" - типа, "вас с олимпиадой за ограбленную Нэньку наказали", мне нравится читать полеты укровских фантазий.
25.01.2018 16:11
Мне тут у вас нравится. Много еды.
_______
И, кстати, у вас по прежнему голодомор?
Разумно и просто. Понятно всем странам мира.
25.01.2018 19:34
Ну ты развей мысль свою куцую, .
25.01.2018 21:34
- гость -
он не сможет. это калека проходящий. пишет глупыми штампами по 3 копейки за слово. даже современные боты умнее фразы строят
з.ы. не калИка перехожий, а именно калЕка проходящий