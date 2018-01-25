Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин отчитывается в четверг, 25 января, о работе регионального правительства в 2017 году.
Глава края расскажет в ходе своего выступления об итогах социально-экономического развития региона, законах, принятых и начавших действовать в прошлом году, бюджетной политике.
Трансляцию отчета губернатора ведет телеканал "Катунь 24".
Комментарии
Бюджет то хоть освоили?
Дык, эта, а почему не назван орган которому хлопец отчитывается, ведь ребяты могут обидеться и выразить недоверие губеру....
бред и чушь будет нести, как все замечательно, какие они молодцы. пахали весь год.
Микро плохо настроен, "чавканье" слышно.
25.01.2018 10:34
Читатель
Просто вырубил ящик, когда на кухню пришёл завтракать, и дело с концом.
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