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Жительницу Алтайского края обвиняют в подстрекательстве несовершеннолетних к совершению убийства своего бывшего супруга, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
В ведомстве уточняют, что 50-летней жительнице Троицкого района инкриминируют часть 4 статьи 33, пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору).
Несовершеннолетнему сыну женщины и его другу предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Согласно версии следствия, у женщины на почве личной неприязни возник умысел на убийство своего бывшего мужа.
"Путем уговора и подкупа она склонила к совершению особо тяжкого преступления своего несовершеннолетнего сына и его знакомого. 3 января 2018 года, заведя потерпевшего в лесной массив под предлогом захоронить собаку, его пасынок совместно с другом нанесли несколько ударов металлическим предметом по голове мужчины, после чего закопали в грунт. От полученных телесных повреждений 41-летний потерпевший скончался на месте происшествия", — уточняют обстоятельства случившегося в СКР.
Обнаружить тело мужчины удалось через несколько дней. Затем правоохранители задержали подростков и установили причастность к преступлению матери одного из них.
Все обвиняемые заключены под стражу. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося, расследование продолжается.
Комментарии
"веселая" семья
Если б они его ещё и сожрали - веселее было б!
Может, сначала - скончался, потом - закопали?