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Дворкович заявил об отсутствии олигархов в России

, ИА "Амител"
Сейчас в РФ есть лишь работящие бизнесмены

Фото: mtdata.ru

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что в России нет олигархов, а лишь социально ответственные бизнесмены. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на "Блумберг ТВ".

Такой ответ Дворкович дал на вопрос о том, какие настроения присутствуют в среде олигархов из-за возможного введения новых санкций США против российских бизнесменов. "Я не думаю, что у нас есть олигархи, это была концепция 1990-х. Сейчас у нас есть хорошие работящие социально ответственные бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом", — цитирует агентство ответ вице-премьера.

Также Дворкович отметил, что санкции усложняют жизнь, но не делают ее невозможной.

Агентство напоминает, что американский лидер Дональд Трамп в начале августа минувшего года подписал закон, который предполагает расширение ряда секторальных санкций против российской экономики. Предполагается, что доклад о новых санкциях опубликуют 29 января. Ожидается, что Штаты введут ограничения в конце января — начале февраля.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.01.2018 10:15
- гость -

В России нет олигархов...
Есть обнаглевшая клептократия, подмявшая под себя всю страну...

0  0
25.01.2018 10:16
- гость -

Пилить бюджет, присваивать природные ресурсы, врать и грабить народ.....это и есть их
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и ЗАБОТА о стране ?!

0  0
25.01.2018 10:18
- гость -

Ещё и нищий галерьщик с прицепом скиф у Нас был,есть,и будет!

0  0
25.01.2018 10:19
- гость -

Олига&#769;рхия — политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной группы граждан (например, представителей крупного монополизированного капитала) и скорее обслуживает их личные и групповые интересы, а не интересы всех граждан. Олигархи — члены олигархии, могут либо сами быть членами правительства, либо оказывать решающее влияние на его формирование и принятие решений в своих личных и групповых интересах.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интересно, а про кого тогда в Википедии написано ? Это же наша Раша !

0  0
25.01.2018 10:20
- гость -






они уже издеваются даже не скрывая....



0  0
25.01.2018 10:20
- гость -

все дерипаски уже гражданство России слили?

0  0
25.01.2018 10:21
- гость -

Иначе говоря, все наши нынешние миллиардеры достигли успеха, создавая что-то новое и полезное своим умом и трудолюбием, а не продажей ресурсов и госзаказами.

0  0
25.01.2018 10:21
Сталинский Сокол

Все правильно. В стране политических идиотов, у нас олигархия отсутствует. Это уже не диагноз. Это неизлечимая олиграфения!

0  0
25.01.2018 10:22
- гость -

Может быть, он имел в виду, что все российские олигархи, обворовывающие Россию, уже давно являются гражданами и налоговыми резидентами США и ЕС?
Тогда да... Я склонен с ним согласиться.

0  0
25.01.2018 10:24
- гость -

Троллинг, конечно, качественный.

0  0
25.01.2018 10:31
- гость -

Вначале были коммунисты и комсомольцы- атеисты
Они переродились в бандитов-олигархов
И затем перекрасились в трудолюбивых православных предпринимателей

0  0
25.01.2018 10:38
- гость -

Короче утритесь и будьте довольны...

0  0
25.01.2018 10:40
ГОСТЬ

Так и . правда, нет. В России остались одни рабы и батраки. А все олигархи, политики, певцы, артисты живут заграницей, а в россии деньги "куют". Показали на днях Ягудина и Тотьмянину. Он . не скрывая, говорит, что живут во Франции, а работают в России. Майями -чисто русский. Пол испании и Италии заселены русскими, уже наверное. треть Америки в русских. У Кабаевой вилла в Италии рядом с Берлускони. А врачи, учителя в России пашут за копейки. Ну а пенсионеры вообще, нищета беспросветная. Разве этому Дворковичу с русской фамилией понять русский народ?!

0  0
25.01.2018 11:06
Сталинский Сокол

Вот тут один Чудак, на букву М, затронул коммунистов. Ты Чудак прекрати бадягу толочь. Я жил при коммунистах. Знай! Они небыли святыми, но и подлецам так же нет. А Воров и Жуликов не бодяжили в КПЗ и не отмывали, а расстреливали. И было хоть какое то, но равноправие.

0  0
25.01.2018 11:09
гость

Что , таки всех расстреляли ?
Однако пора национализировать всё в стране , а олигархи и иже с ними пусть продолжают жить за границей , тут без них будет лучше .

0  0
25.01.2018 11:11
Роберто Карлос

25.01.2018 10:40
ГОСТЬ У Кабаевой вилла в Италии рядом с Берлускони. А врачи, учителя в России пашут за копейки.

А кто врачам-учителям мешал идти в художественную гимнастику и становится олимпийскими чемпионами? Сейчас бы жили рядом с Берлусконей и четой Кабаевых. Правда не знаю в чём цимус жить рядом с пенсионером...

0  0
25.01.2018 11:16
Советский пионер

25.01.2018 11:06
Сталинский Сокол
Знай! Они небыли святыми, но и подлецам так же нет. А Воров и Жуликов не бодяжили в КПЗ и не отмывали, а расстреливали. И было хоть какое то, но равноправие.

Сталинюга, тут с тобой почти готов согласиться, но уж больно жёсткая методика. Может расстрел всё же заменить реальным сроком, а главное 146% конфискацию.

PS Да и подлецы тоже были, но далеко не в таких количествах.

0  0
25.01.2018 11:19
- гость -

Это намек на то , что самые крупные давно покинули Россию и собирают тут только дивиденды?

0  0
25.01.2018 11:21
- гость -

Не надо идеализировать - ведь сейчас у власти бывшие члены КПСС не вышедшие из ленинской партии и хранящие партбилеты...

0  0
25.01.2018 11:36
- гость -

25.01.2018 11:21
- гость -
Не надо идеализировать ...

таких единицы, основная масса - "новые русские гайдаровцы"

0  0
25.01.2018 11:42
Гость

Вот и хорошо, что нет олигархов! Поэтому мы будем единодушно голосовать за Прежнева!

0  0
25.01.2018 11:43
гость

Оставьте вы коммунистов в покое . Настоящие коммунисты живут так же , как и народ , кто лучше , кто хуже . А вот приспособленцы , лезшие в партию всеми правдами и неправдами , что бы потом урвать себе привилегии , какие смогут - те да , наворовали и прихватизировали . Они об этом со всех экранов не стесняясь рассказывают и бахвалятся , какие они были предприимчивые .Поэтому партия и чистила периодически свои ряды , по поводу чего и голосят эти " пострадавшие " .

0  0
25.01.2018 11:45
- гость -


25.01.2018 11:36
- гость -
Да, ну!!! Во главе страны и края кто?! Вы утверждаете что Путин, Медведев, Карлин не были членами ленинского КПСС...

0  0
25.01.2018 11:52
Гость

В СССР тебя даже на должность завхоза не взяли бы, если ты не был членом КПСС. И сейчас точно так же, если ты не член ЕР.

0  0
25.01.2018 11:55
Раganka

Способность мимикрировать повышает жизнеспособность приспособленцев.

0  0
25.01.2018 11:57
- гость -

так это вилла не гимнастки, а ее "мужа" путина, он ведь друг берлускони!!!

0  0
25.01.2018 12:02
- гость -

25.01.2018 11:36
- гость -

..."новые русские гайдаровцы".
Блин, как перевернулось всё: я отдыхал летом в пионерлагере "Гайдаровец", равнялся на Тимура и его команду (был "тимуровцем", читал Чука и Гека, песню пел с припевом "Гайдар шагает впереди"...
Какое гнусное предательство и подмена идеалов! В стремное время живем, товарисчи! СТРАМОТА!

0  0
25.01.2018 12:12
- гость -

В России нет капитализма и буржуев - как в воду смотрел...

0  0
25.01.2018 12:42
- гость -

В том понимании термина олигарх которое существует в мире, к сегодняшнему времени в России конечно нет. Олигарх это сосредоточение как минимум двух категорий - огромное богатство (член списка Форбс как минимум) и непосредственное влияние на политическое управление в стране (либо высший чиновник, либо лицо заменяющее высшую государственную должность исполнительной власти). Во сласти на уровне страны у нас таких капиталистов нет, а среди крупных олигархов во власти только избираемые члены Госдумы или сенаторы, которые по закону должны передать свои капиталы в доверительное управление при избрании. Практика продажи политическими партиями мест в ГД олигархам потихоньку уходит, с потерей абсолютной защиты от уголовного преследования при избрании на должность. Классика олигархии - Украина, президент миллиардер. Даже Грудинин только миллионер, что не позволяет относить его к олигархам. Олигархат в России в 90-е семобоярщина в 1996 году.

0  0
25.01.2018 12:43
- гость -

Едро - та де КПСС только идеологию поменяли. Теперь коммунизьм партийцы стоят в отдельно взятой семье (каждый в своей)

0  0
25.01.2018 12:43
- гость -

оригинальное наименование ворья

0  0
25.01.2018 12:44
- гость -

Ну да, как и нищих пенсионеров, как недавно в ПФР заявили.

0  0
25.01.2018 12:52
- гость -

25.01.2018 11:11
Роберто Карлос
во первых: тренировки далеко не дешевы.
во вторых: не у всех комплекция позволяет.
В третьих: зачем нам страна гимнасток и гимнастов?)))

0  0
25.01.2018 13:38
- гость -

... в четвёртых:
Не каждому гимнасту удастся стать фаворитом первого лица в государстве.

0  0
25.01.2018 13:42
- гость -

12:42
- гость -
Вы не правы, как и не прав Дворкович.
Олигарх - обладатель банковского или промышленного капитала, имеющий экономическое влияние благодаря богатству или господствующему положению в какой-либо отрасли экономики.
Если о политике, которую вы сюда приплели, то ленинскую формулу: «Политика есть самое концентрированное выражение экономики», никто не отменял.
Так вы, батенька, договоритесь, что и в Китае нет олигархов, где политику определяет коммунистическая партия…

0  0
25.01.2018 14:02
Умберто

25.01.2018 12:52
- гость -
В третьих: зачем нам страна гимнасток и гимнастов?)))

А зачем вы их в ГД выбираете?

0  0
25.01.2018 14:09
- гость -

Завистники , не подглядывайте в чужую постель, думайте о своей.

0  0
25.01.2018 14:30
Роберто Карлос

25.01.2018 12:52
- гость -
во первых: тренировки далеко не дешевы.

Вы зачем мне это пишете? Не я виллу в Италии хотел по соседству с каким-то дедом. Я лишь указал прямой путь к мечте проверенный одной дамой на практике.

0  0
25.01.2018 14:32
Савелий

25.01.2018 14:09
- гость -
Завистники , не подглядывайте в чужую постель, думайте о своей.

В моей уже кто-то другой переодически ночует, пока я работаю на трёх работах не выпуская клаву из рук.

0  0
25.01.2018 14:34
- гость -

"А зачем вы их в ГД выбираете?"
------
Навивный. Состав ГД давно утверждается администрацией путина. Там нет ни одного настоящего народного представителя. Это хорошо видно и по их законотворчеству и по состоянию дел в стране.

0  0
25.01.2018 14:42
Мария Николаевна

Неправды мы каждые выборы всем селом идём изберать Хоркину и Коленьку Валуева!!!

0  0
25.01.2018 16:20
- гость -

"у нас есть хорошие работящие социально ответственные бизнесмены, которые заботятся о стране... "
Многие в это верят...

0  0
25.01.2018 16:22
- гость -

Карманный чиновник олигархов с Северного Кавказа утверждает, что их нет...

0  0
25.01.2018 17:06
- гость -

ЧО они курят? Они, как и вождь, в другой реальности живут?

0  0
25.01.2018 17:33
гость

Мы с ними живём в разных государствах,поэтому,они голосуют за Путина,а мы за Грудинина!

0  0
25.01.2018 17:55
1111

Всем давно известно, что каждый бизнесмен рвется к власти, что бы лабировать интересы своего бизнеса, а у нас как правило если чиновник - "значит бизнесмен".

0  0
25.01.2018 19:32
- гость -

А Сечин то с Миллером и не знают.....

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