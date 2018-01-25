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Частный жилой дом загорелся в ночь на четверг, 25 января, в Центральном районе Барнаула, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Данные о пожаре поступили в 00:40. Ликвидировать возгорание удалось в 01:08.
"Для тушения пожара от МЧС России привлекались 26 человек личного состава, 7 единиц техники. Всего на оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 28 человек личного состава, 8 единиц техники", — уточняют в экстренном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
Комментарии
А где видео от героя - пожарника? Нет видео значит не тушили (