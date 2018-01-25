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Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
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Комментарии
Может с антикоррупцмионного начать - со снижения стоимости на полигонах? А то как начать - так сразу цену в 2 раза повысили, и никто кроме Бортникова не заинтересовался?
Никто ничего с этим не поделает....
Нужно самим не бросать мусор где попало...
Максимум наведут порядок на полигонах Барнаула, а в Селах как было так и будет и только хуже
В селах тоже можно навести порядок, если власти правильно подойдут к этому вопросу. У нас каждый второй готов платить 30-50руб с машины за вывоз на свалку, если там будет должным образом наведен порядок.
Если не уберут