Фото: 22.mchs.gov.ru
Автобус с юными хоккеистами команды "Иртыш" из Казахстана сломался ночью 22 января в районе поселка Степное Озеро. Из-за сильного мороза ЧП могло обернуться бедой, однако на помощь детям пришли сотрудники 64 пожарно-спасательной части и администрации Благовещенского района Алтайского края, пишет пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Уточняется, что автобус сломался во втором часу ночи. В нем находились 18 хоккеистов, их тренер и два водителя. Спасатели прибыли на место происшествия на спецтехнике и личных авто и приступили к эвакуации. К работе подключилась и поселковая администрация.
Детей и их сопровождающих разместили в Степноозерском доме культуры, напоили чаем и накормили бутербродами. Позднее юных хоккеистов разместили в общежитии техникума, предоставили горячее питание. Сломавшийся автобус эвакуировали и ремонтировали сотрудники МЧС, ГИБДД и водители. Местное предприятие предоставило им теплый бокс, куда и отбуксировали сломавшийся транспорт.
В пресс-службе отмечают, что за детьми уже на следующий день приехали родители. Автобус пока еще находится в боксе, где его ремонтируют. Отмечается, что позднее дети и тренер "Иртыша" Ринат Омарбеков поблагодарили спасателей и представителей власти Благовещенского района за помощь.
"Мы даже не успели замёрзнуть, все службы действовали очень оперативно. Нас быстро увезли с трассы, покормили, отогрели. Спасибо вам большое!" — цитирует пресс-служба текст благодарности.
Отмечается, что ночью, когда сломался автобус, температура воздуха в районе поселка Степное Озеро опустилась до -40 градусов.
Комментарии
А что именно сломалось то?
Соляра перемерзла? Дк уже отогрелась бы давно в теплом то боксе
опять Гибдд.
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