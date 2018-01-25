Фото: barnaul.org
Глава Барнаула Сергей Дугин 25 января поздравил студентов с Татьяниным днем, подчеркнув, что это один из любимейших праздников нашей молодежи.
"Годы, проведенные в альма-матер, без сомнения, один из самых ярких периодов жизни человека. Это время взросления и становления характера, накопления знаний, формирования гражданской позиции, обретения настоящих друзей. Студенты – одна из самых социально активных и позитивных частей общества. Вы успеваете учиться и работать, заниматься наукой и общественной деятельностью, спортом, участвовать в волонтерском движении", — отметил градоначальник.
По словам Дугина, интеллект, инициатива, энергия и творческий потенциал, которыми обладают студенты — все это залог дальнейшего поступательного развития Барнаула.
"Желаю студентам всех поколений счастья, здоровья, успешной самореализации. Пусть покровительница студенчества святая Татьяна помогает вам в добрых начинаниях", — резюмировал глава города.
Комментарии
Вот, если бы студенту платили стипендию не меньше прожиточного минимума, то это был бы другой разговор, а так опять одна болтовня. Многим студентам и есть нечего, так как родители тоже нищие или пенсионеры. Едят каши да картошку с макаронами. От такой еды ума не прибавится, и сил, и здоровья.