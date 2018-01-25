Фото: правительство Алтайского края

Крупнейшие в мире коммерческие старты по гребле могут пройти в сентябре 2018 года на гребном канале в Барнауле с участием призеров Олимпийских игр разных лет, если алтайские власти вложат денежные средства для того, чтобы спортивный объект соответствовал международным требованиям. Сейчас Барнаул борется за право принять известные коммерческие старты вместе с Пекином.

Такую инициативу в среду, 24 января, обсуждали на встрече губернатор Алтайского края Александр Карлин с вице-президентом ICF (Международная федерация каноэ) Томасом Конецко, техническим директором ICF Мартином Мариновым, членом ICF Аднаном Алиевым, генеральным секретарем Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Еленой Исхаковой и главным тренером сборной России по гребле на байдарках и каноэ Александром Ждановым, которые впервые приехали в Барнаул, чтобы познакомиться с гребным каналом и ДЮСШ имени Константина Костенко.

Губернатор Александр Карлин в начале встречи рассказал об истории создания гребного канала и о своем видении развития этого вида спорта. Глава региона напомнил, что в правительстве страны сейчас очень много людей, которые в студенческие годы серьезно занимались греблей. В том числе и Дмитрий Медведев. Губернатор иронично пошутил, что сам не занимался этим видом спорта, поэтому его и нет в правительстве страны, но при этом в последние годы в Алтайском крае гребле уделяют большое внимание. Сегодня в школе имени Константина Костенко занимается около 350 детей, которые в будущем имеют все шансы стать олимпийскими чемпионами. Тем более что восточнее Урала в России нет другого такого уникального гребного канала. Александр Карлин попросил почетных гостей помочь с проведением там крупных международных соревнований.

Вице-президент Международной федерации гребли на каноэ Томас Конецко отметил, что восхищен всем, что увидел вместе с коллегами на гребном канале и теперь собирается рассказывать об этом объекте на самом высоком спортивном уровне. Он призвал губернатора и дальше вкладывать деньги в спорт, потому что это прибавляет престижа региону.

"С престижем у нас все нормально, а вот с деньгами не очень", — пошутил Александр Карлин, намекая на то, что регион не отказался бы от какой-либо помощи со стороны Министерства спорта страны.

Как отметил технический директор Международной федерации каноэ (ICF) Мартин Маринов, в перспективе алтайский канал может стать площадкой и для международных соревнований. Он отметил, что у ICF есть идея с 2018 года организовать специальные коммерческие старты, в которых принимали бы участие топ-спортсмены, и их, в частности, можно было бы пригласить в Барнаул. Чтобы канал соответствовал международным требованиям, необходимы стартовая система, дорожки, буйки, обводной канал и финишная вышка. Соревнования с участием призеров Олимпиад должны пройти в середине сентября.

Президент Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ Юрий Шамков сообщил журналистам, что на оборудование потребуется 40 миллионов рублей. Только после того, как появится необходимое оборудование, на объекте можно будет провести спортивные соревнования международного уровня. Впрочем, необходимо будет все равно строить обводной канал, чтобы наша сборная могла вести подготовку в Барнауле к Олимпиаде 2020 года в Токио. Это дополнительные деньги. Без них, как отметили эксперты, наш гребной канал будет способен проводить только первенства Сибири и России. Губернатор Алтайского края Александр Карлин пообещал подумать над решением этого вопроса.

"Надеемся, что это привлечет большое внимание к новому формату гребли и к Алтайскому краю. Для осуществления этих планов нужно провести некоторые доработки, чтобы гребной канал соответствовал международным соревнованиям: стартовые дорожки, буйки, обводной канал, финишная вышка. Если вы готовы, то это будет великолепным шагом для развития гребли в мире и популяризации нашего вида спорта в вашем регионе", — подчеркнул Томас Конецко.

Как отметил главный тренер национальной команды по данному виду спорта Александр Жданов, гребной канал в Алтайском крае рассматривается как одно из важных мест для подготовки сборной России по гребле на байдарках и каноэ к Олимпиаде 2020 года в Токио. Для этого необходимо создать дополнительную спортивную инфраструктуру.

В конце встречи губернатор Александр Карлин обратился к тренеру сборной дать профессиональные рекомендации по дальнейшему обустройству канала.