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Суд американского штата Мичиган лишил экс-врача сборной Соединенных Штатов по гимнастике Ларри Нассару свободы на 175 лет. 54-летнего мужчину признали виновным в многочисленных сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, пишет портал NewsRu со ссылкой на USA Today.
"Сэр, вы не заслуживаете выхода на свободу из тюрьмы. Я только что подписала ваш смертный приговор. К сожалению, для восстановления правосудия в полной мере мои полномочия как судьи ограничены", — заявила судья Розмария Акуилина.
В течение недели суд заслушал показания 156 жертв, пострадавших от действий бывшего медика. Сам Нассар признал свою вину только в десяти эпизодах домогательств.
Отмечается, что в декабре 2017 года мужчину уже приговорили к 60 годам тюрьмы за хранение большого архива детской порнографии, который стражи порядка нашли на жестком диске его компьютера.
Ларри Нассар являлся физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпиадах и долгое время работал с молодыми спортсменками. Кроме этого, ранее он работал с атлетами в университете Мичигана.
Комментарии
"пострадали 156 человек" - надо понимать одномоментно, а не в течение длительного времени, иначе были бы жалобы на домогательства и до такой цифры в пуританском обществе не дошло бы...
Когда на наших тренеров попрут? Те, кто уже на олимпиаду не претендует, а пенсионерки...
Любопытно - сколько в шша заключенных и какова сумма лет?