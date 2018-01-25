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Человек-эпоха: лучшие песни из репертуара Владимира Высоцкого

, ИА "Амител"
80 лет назад в Москве появился на свет Владимир Семенович Высоцкий. Он прожил короткую, но очень яркую жизнь

Фото: shoyher.narod.ru

Сегодня, 25 января, исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого, символа эпохи 1970-х годов в СССР. Наверное, излишне рассказывать, что это за человек и какой след он оставил в отечественной культуре. Чтобы не перегружать читателя подробностями биографии всенародного любимца, мы приведем только самые малоизвестные факты из его жизни.

1. Владимир Высоцкий в театре и кино исполнил более 30 ролей, однако самой главной в его карьере считается роль Гамлета. По словам режиссера Юрия Любимова, никто, кроме него, не верил, что Высоцкий сможет играть Гамлета, более того, режиссеру даже запрещали отдавать эту роль ему. Поначалу эта роль давалась артисту очень тяжело, приходилось много репетировать. Но в итоге Высоцкий все же добился успеха и настолько вжился в роль, что ее исполнение стали называть гениальным.

2. Интересный случай произошел с Владимиром Высоцким в Сочи. В его отсутствие номер в гостинице обокрали: унесли одежду, деньги и ключи от квартиры. Высоцкий, обнаружив пропажу, обратился в милицию, однако когда он вернулся в номер, то нашел там почти все свои вещи и записку со словами: "Прости, Владимир Семенович, мы не знали, чьи это вещи. Джинсы, к сожалению, мы уже продали, но куртку и документы возвращаем в целости и сохранности".

3. Высоцкий был неравнодушен к дорогим автомобилям и любил быстро ездить. Он мог ехать по городу со скоростью под 200 км/час. Известно, что актер часто попадал в аварии.

4. Владимир Высоцкий несколько раз ездил на гастроли в США. В 1977 году Высоцкий посетил Голливуд, где познакомился с американскими актерами и режиссерами. Один из них — Милош Форман  вспоминал, что как-то раз Высоцкий взял гитару и стал что-то тихо напевать, окружающим это так понравилось, что они попросили его продолжать и петь погромче, хотя никто не понимал слов.

5. Наркотическая зависимость у Высоцкого началась после того, как он стал принимать морфий. Этот наркотик ему выписывали врачи от болей в сердце и почках. За год до смерти у Владимира Высоцкого произошла клиническая смерть — на несколько минут его сердце перестало работать.

6. Именем Владимира Высоцкого названы не только улицы, переулки, аллеи, бульвары, скверы российских и некоторых зарубежных городов, но и театры, кафе, корабли, а также самолет и небоскреб. Есть даже сорт гладиолусов, названный в честь музыканта. Кроме того, имя Владимира Высоцкого носят горные пики, перевалы, речные пороги, каньоны и ледники. Есть даже астероид, названный в честь Владимира Высоцкого.

Ну и, конечно, мы предлагаем еще раз вспомнить песни этого талантливого человека. Он написал и исполнил более 700 композиций, которые были очень популярны — ради них многие специально покупали магнитофоны. Его концерты собирали толпы людей. Его невероятная энергетика, искренность, разнообразие не оставляли равнодушным никого. Высоцкого считали своим представители самых разных кругов, герои которых были представлены в песнях. Многие его песни нарушали цензурные запреты, существовавшие в СССР.

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"Песня о друге"

"В желтой жаркой Африке"

"На Большом каретном"

"Я не люблю, когда мне лезут в душу"

"Здесь лапы у елей дрожат на весу"

"Охота на волков"

"Москва-Одесса"

"Милицейский протокол"

"Дорогая передача"

"Он не вернулся из боя"

"Утренняя гимнастика"

"Скалолазка"

"Инструкция перед поездкой за рубеж"

"Песенка о переселении душ"

"Она была в Париже"

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

25.01.2018 11:31
- гость -

"...самой главной в его карьере считается роль Гамлета."
Кем считается? Полностью роль мало кто видел, но те отрывки, которые показывались по ТВ лично меня не впечатлили. Беготня по сцене с размахиванием руками во время монолога "Быть или не быть" - достаточно спорное действие. А вот люди, думается, скажут что главная его роль - Жеглов.

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25.01.2018 11:39
Сталинский Сокол

Впервые я услышал о Высоцком в 1966году. Будучи курсантом. Ехали в поезде домой на каникулы. Поскольку я не плохо играл и пел под гитару. К нам подсел мужчина и спросил: Знаю ли Я песни Высоцкого. Конечно я тогда еще ине знал. А вот песню Высоцкого *О Друге*, которую исполнил по ТФ певец Макаров, в нашем училище произвела фурор. Меня десятки раз просили в казарме исполнять эту песню. И правильно сказал режиссер Вл. Меньшов: Это самый лучший поэт нашей современности.

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25.01.2018 11:40
- гость -

мне всегда нравилась песня "все равно я отсюда тебя увезу в светлый терем с балконом на море..."

0  0
25.01.2018 12:19
- гость -

3. Высоцкий был неравнодушен к дорогим автомобилям и любил быстро ездить. Он мог ехать по городу со скоростью под 200 км/час. Известно, что актер часто попадал в аварии.
---
но умер он не из-за этого

0  0
25.01.2018 14:29
- гость -

Полностью роль мало кто видел,

Тоже хотелось бы увидеть в записи этот спектакль, больше говорильни, а Жеглова показывают по всем каналам 10 раз в году.

0  0
25.01.2018 14:46
Doka

Талант, Мужчина! Уважаю.

0  0
25.01.2018 14:54
- гость -

не уважаю наркоманов

0  0
25.01.2018 15:16
- гость -

мир перевернулся.. Высоцкий больше не кумир, кумиры Гнойные... куда катится мир?

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25.01.2018 16:58
CALIBR

Поэт в России - больше, чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства,
кому уюта нет, покоя нет. / Е.Евтушенко/

https://youtu.be/zLuXmoZnrTw

Уважаю.

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