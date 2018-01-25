Фото: izvestiy-kamen.ru
Мужчина погиб в результате сильного пожара, произошедшего в жилом доме вечером 24 января на улице Колесникова в Камне-на-Оби.
Как сообщают "Каменские известия", на тушение возгорания около 21:00 выезжало несколько пожарных расчетов. К моменту прибытия сотрудников экстренного ведомства дом был охвачен пламенем, шиферная крыша трескалась, а ее фрагменты разлетались в разные стороны.
Пожарным пришлось сбивать пламя, чтобы огонь не перекинулся на соседние дома.
После того, как появилась информация о гибели мужчины, на место прибыли правоохранители. Причины пожара выясняются.
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