Фото: пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин во время посещения Уфы обнял рабочего, предложившего вернуть практику награждения предприятий памятными знаками.
Накануне глава государства пообщался с рабочими ПАО "Объединенная двигателестроительная корпорация" и рассказал о проводимом в настоящее время анализе по диверсификации производства.
Реагируя на вопрос одного из сотрудников двигателестроительной корпорации относительно предложения вернуть практику награждения предприятий памятными знаками, Путин сказал: "Давайте я вас просто расцелую".
"Теперь по поводу Вашего вопроса. Эта практика была в советское время, но она же была в советское время и прекращена. Дай бог памяти, по-моему, в 1988 году вышло постановление Совета Министров СССР, и эту практику прекратили. В связи с чем? В связи с тем, что анализ – того времени, во всяком случае, – показал, что, несмотря на все эти ордена и медали, производительность труда на этих предприятиях не увеличивалась, результаты лучше не становились, поэтому была прекращена практика. Ещё тогда, в советское время, было принято решение о том, чтобы награждать за личные заслуги и достижения каждого конкретного человека. У нас такая практика продолжается", — цитирует президента пресс-служба Кремля.
Путин обещал расцеловать работника уфимского завода Виктора Богомолова, но ограничился объятиями. Всё равно это победа, Виктор! pic.twitter.com/uHWJlYkRRw— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 24 января 2018 г.
Комментарии
он уже не скрывает своей ориентации))))
у работников глазки в пол, видно стыдно говорить тот текст, что им написали для встречи
Позорник!
а за правым плечом стройной девахи не сын Путина выглядывает? )) есть какое то сходство))
а рядом сын медведева
Богомолов как теперь детям в глаза смотреть ?
Ононоче, Михалыч!!!
Очередная клоунада... Что то я не видел Трампа ездящего по заводам с агитацией...
Был на моём веку такой целовун- засасываться страсть как любил.
Брежнев сначала орден вешал, али медаль, а уже потом лез целоваться. А Владимир Владимирович без долгих реверансов, сразу...
Возраст уже не тот чтобы прилюдиями занимаца!
Тьфу! Срамота.
Рабочим радость. Униформу выдали
Все признаки старости на лицо: сентиментальный( плакал на коронацыи) ,любит цылуться,дряблые мышцы,крупные морщины,молодая жена!
Совмещает приятное с полезным - его еще не зарегистрировали кандидатом в президенты, а он уже ведет избирательную кампанию, весь Барнаул билбордами обвешали - трепещет что не изберут?
Ой ей ей
25.01.2018 12:59 Надо же осваивать, вот и завешали. На всю эту клоунаду с переназначением потратят примерно 15 млрд рублей, примерно столько же, сколько потратят на повышение зарплаты бюджетникам страны из числа работников образования, культуры, здравоохранения...
На Брежневе научен. Хоть не в пупок ребенка.
В России был только один политик-клоун, это Жириновский. Теперь настоящая конкуренция. Добавился-Путин.
Ща на всх встречах у него такое благолепие на хитрой морде, такой душка )))) тьфу,!
Сам себя позорит
И всёравно я буду голосовать за Прежнева!
да как надо быть не понимай что бы голосовать за новые налоги и компанию алигаторов опять на нашу шею...
Пусть в Рубцовск приедет, посмотрит на руины заводов, конкретно на АТЗ.
"Путин обещал расцеловать работника уфимского завода Виктора Богомолова," ... и как всегда не сдержал своё обещание и обманул.
Секс-символ России!Прости меня,Господи!
А почему ни одного позитивного, радостного послания? Вы что господа Россияне и Россияночки?
Так тролей к выборам ещё не оплатили.
Искренние, добрые слова российского офицера. Приятно посмотреть на мужчину. Разве легко холостому быть. Все один да один. Да любимая Россия в женах.