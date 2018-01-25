Фото: 8plus1.ru
Жилье, которое сироты получили от государства, в случае их внезапной смерти будет переходить по договору социального найма супругу или детям умершего. Такой законопроект внесут в Госдуму до конца февраля, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на автора инициативы сенатора Ирину Гехт.
По ее словам, согласно действующему законодательству, с квартирой, которую получает сирота, в течение пяти лет ничего нельзя сделать, поскольку жилье относится к специализированному жилфонду.
"Сейчас, если смерть наступила по болезни или в результате несчастного случая, то до истечения пяти лет после получения квартиры она отходит снова государству", — цитирует газета слова Гехт.
Инициативу внесут на рассмотрение в течение месяца, сейчас автор ждет правового заключения правительства.
Уточняется, что власти должны предоставлять жилье детям, которые остались без родителей, по достижении ими совершеннолетия и до 23 лет, либо когда они станут полностью дееспособными. Таким образом, человек, который окончил образовательное учреждение или демобилизовался с воинской службы, должен быть полностью обеспечен жилплощадью.
С 2013 года жилье детям-сиротам предоставляется лишь по договору соцнайма сроком на пять лет. Затем жилье может полностью перейти в бессрочное пользование сиротой. Данная категория граждан получает жилье лишь в порядке очереди, получить его иначе невозможно.
В Минобрнауки отметили, что, согласно данным на декабрь прошлого года, в очереди на получение жилья стоят 158 тысяч сирот. На решение данной проблемы необходимо около 160 миллиардов рублей.
Комментарии
начнутся странные непонятные внезапные смерти
"Жилье воспитанников детдомов после их смерти будут передавать родственникам" А где они были раньше?!
25.01.2018 11:59
- гость -
Прочитай статью неуч. Они после появились...
Только судя по тенденциям, многие так и умрут не дождавшись
Т.е. сирота родила ребенка без папы, умерла, оставила ребенку квартиру, ребенок сирота, попадает в дет.дом получает квартиру как сирота и на выходе имеет две квартиры?
Могут ли выступать наследниками родители лишенные родительских прав, дяди и тети, дедушки и бабушки? (мы то знаем, что в дет. домах настоящих сирот почти нету)
сирота родила ребенка без папы, умерла, оставила ребенку квартиру, ребенок сирота, попадает в дет.дом получает квартиру как сирота и на выходе имеет две квартиры
.профит
А мине ничё не перепадет?
Сиротам положена квартира только если он в ней нуждается и если у него нет своего жилья. Если ребенок получит по наследству квартиру, то больше ему не положено квартир
отцам кукушковым перепадет принудительная кастрация
отцам кукушковым перепадет принудительная кастрация