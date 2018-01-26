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Где в морозном Барнауле выпить кофе: ТОП-7 заведений от Кухни.Amic.ru

, ИА "Амител", Мария Трубина
Атмосфера, кухня и средний чек

В теплое время года заведения традиционно пустеют: хочется больше гулять и отдыхать за городом. Зато зимой ситуация меняется кардинально. С наступлением холодов люди чаще начинают собираться в кафе и кофейнях, чтобы пообщаться в тепле и комфорте за чашкой горячего кофе или чая. Amic.ru сделал обзор мест, где можно согреться в мороз и насладиться хорошим напитком и вкусным десертом или сэндвичем.

Кофе-бар FreeMan's (Ленина, 57)

Это уютное заведение с недорогой, но стильной обстановкой и хорошей фоновой музыкой. Меню здесь довольно большое – как по части блюд, так и по части кофе и прочих напитков. Чаще всего во FreeMan's заказывают на вынос, но и посидеть в кофейне довольно приятно. Цены приемлемые. По информации с "Яндекс.Карты", средний чек здесь равен 500 рублям, хотя, на мой взгляд, он меньше как минимум вдвое.

Кофейня "Центральная" (Ленина, 57)

Это место заслуживает свое название не только местоположением, но и другими составляющими: дизайном, меню и даже видом из окна на краевую администрацию. Дизайнеры действительно постарались и сделали это заведение стильным и уютным. В "централке" любят посидеть как барнаульцы, так и гости из других городов и стран, куда их приводят знакомые. Посетители хвалят кофейню за хорошие напитки, вкусную еду и отзывчивый персонал. По информации с сайта barnaul.flamp.ru, средний чек здесь равен 320 рублям, но, по редакционному мнению, он чуть дороже.

Traveler`s Coffee

На том же пятачке, что и FreeMan's с "Центральной", находится еще одна кофейня - Traveler`s Coffee. Тут тоже довольно уютно, но место особенно хвалят за качество кофе: здесь его можно как взять с собой, так и посидеть вдвоем или компанией в заведении. По данным barnaul.flamp.ru, средний чек равен 350 рублям, бизнес-ланч обойдется еще дешевле. 

У Traveler`s Coffee есть несколько кофеен: на Ленина, 57 Б, Павловском тр-те, 251 В и Ленина, 39.

Кофейня "Свитер"

"Свитер" — это барнаульская сеть, заведения которой находятся на Балтийской, 23, Павловском тракте, 188 и Ленина, 44а. Самым уютным можно назвать "Свитер" на Балтийской. 

Здесь вкусная выпечка, которую готовят сами, и достойный кофе. Кроме того, можно купить разнообразные хлебобулочные и кондитерские изделия домой. Средний чек на barnaul.flamp.ru — 400 рублей, но если вы зайдете просто выпить кофе, то заплатите меньше. Также это заведение примечательно тем, что здесь проводят встречи, на которых можно попробовать новые сорта кофе и посмотреть за работой бариста.

Renoir Coffee (Ленина, 10)

Эта мини-кофейня открылась относительно недавно в ТД "Ультра". Я в этом заведении еще не была, но посетители его хвалят за спокойную атмосферу и достойный кофе, особенно здесь отмечают облепиховый чай. Здесь так же, как и в "Свитере", проходят встречи, посвященные кофе, и дегустации.

Lakomka cafe (Ленина, 54)

Это заведение работает в Барнауле не первый год, и свои поклонники у него есть. Благодаря большому меню сюда можно прийти как на завтрак, так и на ужин, устроить романтический вечер или небольшое семейное торжество. Очень хорошо "Лакомка" подходит для людей с детьми. Кроме того, здесь довольно большая площадь, так что проблем с местами быть не должно. Средний чек на barnaul.flamp.ru — 600 рублей, и это вполне похоже на правду.

Coffee, please

Эта сеть кофеен существует в городе довольно давно и, в принципе, все время держит свою марку. Здесь довольно хороший кофе, неплохая кухня и приветливый персонал — по сути, все, что нужно для заведения. Средний чек на barnaul.flamp.ru — 500 рублей.

Посетить Coffee, please можно по трем адресам: Социалистический, 78, Ленина, 64, Социалистический, 117а.

Пишите в комментариях о своих любимых заведениях.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.01.2018 08:44
- гость -

Фриманс кофе отличная кофейня

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26.01.2018 08:59
- гость -

Coffee to go беру в кузине. И вкусняшки у них бомбические.

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